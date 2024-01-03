Uzmanından korkutan inme uyarıları

Bazen felç veya ölüme yol açabilen inme, her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Nöroloji Uzmanı Dr. Vugar Jafar, dünyada her dört kişiden birinin inme riski taşıdığını belirterek, “İnme, zamanında müdahale edilirse felç ve ölüm tehlikesi önlenebilir” diyor.

Dr. Jafar, Nöroloji Bölümü’nde yaptığı açıklamada, “Dünyada yaşayan her 4 kişiden biri inme geçirme ihtimaliyle karşı karşıya. 2019 yılında yaklaşık 12.2 milyon kişi ilk defa inme yaşadı ve bunların 6,5 milyonu hayatını kaybetti. Ayrıca dünyada 110 milyona yakın kişi inme sonucu felçli olarak yaşamını sürdürüyor. İnme riski yaş ilerledikçe artıyor ve hastaların yüzde 60’ı 70 yaş üstü, yüzde 16’sı ise 50 yaş altı” ifadelerini kullanıyor.

Uzm. Dr. Jafar, inme belirtilerinin ani olarak tek başına veya bir arada görülebildiğini söylüyor. Bunlar arasında bilinç kaybı veya bulanıklığı, kol ve bacakta güçsüzlük, yüzde kayma, konuşma bozukluğu, görme kaybı, hafıza kaybı gibi şikayetler sayıyor. Dr. Jafar, “Bu belirtilerle karşılaşan kişi hemen en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. İnme hayatı tehdit eden bir durumdur” uyarısında bulunuyor.

İnmenin beyin damarlarının tıkanmasıyla oluştuğunu anlatan Uzm. Dr. Jafar, “Beyine pıhtı atması, tıkalı damarın beslediği beyin dokusunun oksijensiz kalmasına neden olur. Bu durumda bir dakikada 1,9 milyon beyin hücresi ve 14 milyar sinir bağlantısı kaybolur. Beyin hücreleri yenilenemez. Bu yüzden pıhtı eritilerek kan akışı sağlanırsa felç önlenir” diyor.

İnme tedavisinde zamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Jafar, “İnme ne kadar erken tedavi edilirse felç kalma riski o kadar azalır. İlk 3 saat içinde yapılan tedaviler daha başarılı olur. İnme tedavisi iki yöntemle yapılır. Birincisi, ilk 4,5 saat içinde damardan verilen özel kan sulandırıcı ilaçtır. Bu tedavi 10 hastadan 3’ünde etkili olur. İkinci yöntem ise mekanik trombektomi yani beyin anjiyosudur. Bu yöntemde kasıktan girilerek beyindeki pıhtı özel stentlerle çıkarılır. Bu işlem genellikle ilk 6 saat içinde yapılır. Bazı hastalarda 24 saate kadar uygulanabilir” diyor. İnmenin tedavi edilebilen bir sorun olduğunu belirten Uzm. Dr. Jafar, “Beyin hücreleri en az zarar gördüğü dönemde acil tedavi alınırsa felç ve ölüm riski azalır” diye ekliyor.