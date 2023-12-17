İnmenin geldiğini anlayabilirsiniz

Beyin dokusuna kan akışı durduğunda, sinir hücreleri birkaç dakika içinde ölmeye başlar. Bu nedenle inme belirtileri hızlıca fark edilerek kişinin acilen sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekir. İnmenin erken tedavisi kişinin hayatta kalma şansını arttırdığı gibi inmeye bağlı oluşabilecek engel durumunu da hafifletir.

NASIL ANLAŞILIR?

İnmenin erken tanınması için yüz, kollar ve konuşma hızlıca değerlendirilir. Bu test akılda kalması için ingilizce FAST (çabuk) şeklinde kodlanmıştır.

Speech (Konuşma): Kişiden kısa bir cümle söylemesini isteyin. Peltek veya garip mi konuşuyor? Konuşma bozukluğu, birden konuşmanın değişmesi, dilin ağza dolanması ve anlaşılmaz konuşmak inme belirtisidir.

Face (Yüz): Kişiden gülümsemesini isteyin. Yüzün bir yarısı donuk kalıyor mu bakın. Yüzün kayması, yüzün bir yarısının aşağı sarkması veya ağız kenarından salya akması inme belirtisidir.

Arms (Kollar): Kişiden her iki kolunu kaldırmasını isteyin. Bir kol aşağıda kalıyor mu? Kolun veya bacağın güçsüzleşmesi, bir şeyleri tutamamak, ayağı kaldıramamak, aniden kol veya bacakta hissizlik gelişmesi, kolun veya bacağın kendimize ait değilmiş gibi hissedilmesi inme belirtisidir.

Time (Zaman): Eğer bu belirtilerden en az biri varsa zaman kaybetmeden 112’yi arayın.

İNME BELİRTİLERİ NELER

Bazen inme bir anda değil, kademeli şekilde yerleşir. Aşağıdaki inme habercisi belirtilerin varlığında hemen 112’yi arayın:

İdrar tutamama

Yüz, kol veya bacakta, vücudun bir yarısında uyuşma, duyu kaybı veya güçsüzlük

Diğer insanları anlamada zorlanma veya kafa karışıklığı

Konuşma ve/veya yutma güçlüğü

Tek ya da her iki gözde görme bozukluğu, ani görme kaybı

Yürüme ve denge bozukluğu

Ayrıca inme geçiren hastalarda ilerleyen dönemlerde kol ve bacakta kasılmalar, omuz ağrısı, depresyon, enfeksiyon, epilepsi, nöropatik ağrı gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir

Sebepsiz yere başlayan ani ve şiddetli baş ağrısı

Bilinç kaybı, aniden düşme, bayılma

Vücudun bir yarısını ihmal etme