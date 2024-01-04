İnme geliyorum der



Beyin dokusuna kan akışı gitmediğinde ya da durduğunda, sinir hücreleri çok kısa bir sürede ölüyor. Bu nedenle inme belirtilerini herkesin bilmesi şarttı. Hayatta kalmanın tek kuralı inmenin belirtilerini bilmekten geçer.



NASIL ANLAŞILIYOR

İnmenin geldiğini kol, bacak ve konuşmalarınızdan anlamanız mümkün. Bunun için bir test gerekiyor. Testin adı İngilizce FAST (çabuk) olarak kodlanmış.

FACE (YÜZ)

Kişiden gülümsemesi istenir. Yüzün bir yarısı donuk kalır.



ARMS (KOLLAR)



Kişinin her iki kolunu kaldırmasını isteyin. Bir kol aşağıda kalıyorsa, güçsüz kalmışsa bir şeyi tutamıyorsa, aniden kol veya bacakta hissizlik gelişmesi olmuşsa...

SPEECH (KONUŞMA)



Kişiden kısa bir cümle isteyin. Peltek ya da garip konuşmaya başladıysa...

TİME (ZAMAN)



Eğer bu belirtilerden en az biri varsa hemen hiç vakit kaybetmeden 112 ACİl Servisi arayın.



İNME BELİRTİLERİ NELER

Bazen inme aniden değil kademeli gelir. İşte o kademeler.

İdrar tutulamaz.



Yüz, kol veya bacakta uyuşma başlar.

Duyu kaybı başlar.

Kol ve bacaklarda hissizlik oluşur.

Konuşma yeteneği azalır.

Yutma güçlüğü çekilir

Tek ya da iki gözde görme kaybı olur.

Yürürken denge bozulur.

Şiddetli baş ağrısı gelişir.

Bilinç kaybı başlar ve bayılmalar olur...