Kanseri yok eden şifa deposu ot ortaya çıktı

Doğal besinlerin ölümcül hastalıklara karşı etkili olabileceği araştırmaları sürüyor. Kanser hücrelerini öldürdüğü belirlenen güzçiğdemi bitkisi ilgi odağı oldu.

GÜZÇİĞDEMİ NEDİR?

Sonbaharda mor renkli çiçekler açan, zehirli bir zambak türüdür. Nemli yerlerde yetişir. Tıpta dıştan uygulanan bir ilaç olarak kullanılır.

GÜZÇİĞDEMİNİN FAYDALARI

Romatizma ve gut hastalığına iyi gelir. Fakat zehirli olduğu için çok dikkatli olunmalıdır.

KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İngiltere’deki bilim insanları güzçiğdemi bitkisinin özünden elde edilen ilacın kanser hücrelerini öldürdüğünü açıkladı.

GÜZ ÇİĞDEMİ OTU NASIL KULLANILIR?

Güz çiğdemi otu iki farklı şekilde kullanılabilir. Birincisi kökünü kaynatıp lapa haline getirip dıştan sürmek, ikincisi ise yaprak ve çiçeklerinin suyunu içmektir.

Romatizma ağrıları için de 1 avuç güz çiğdemi otu ile 3 diş sarımsağı havanda ezerek suyunu çıkarabilirsiniz. Bu suyu temiz bir bezle emdirip ağrıyan yere sarabilirsiniz. Bu işlemi birkaç gün tekrarlarsanız ağrılarınız azalabilir.