Uzmanından kritik doğum kesisi açıklaması

DHA’nın haberine göre; Hamilelik, doğum gibi süreçlerde ve sonrasında kadınlar, fizyolojik ve psikolojik olarak da etkileniliyor. Özellikle birden fazla doğum gerçekleştiren kadınlarda idrar torbası ya da bağırsak sarkması, vajina genişlemesi gibi komplikasyonlar oluşabiliyor.

Normal doğumun daha kolay ve sağlıklı gerçekleşebilmesi için doğum sırasında anne adayına doğum kesisi olarak da bilinen vajinal kesi yapıldığını ve bu durumun sonrasında anatomik bozuklukların oluşabildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sevtap Alkan, vajina genişlemesi, bağırsak ve idrar torbası sarkmasının belirtilerini ve tedavi süreçlerini aktardı.

“OPERASYON GEÇİREN HASTA, TEKRAR NORMAL DOĞUM YAPMAMALIDIR”

Vajina daraltma operasyonu geçirmek isteyen hastaların öncelikle doğum sayılarını tamamlamış olmalarını, tamamlamamış ise bundan sonraki doğum şeklinin sezaryen olması gerektiğinin altını çizen Sevtap Alkan, “Vajinal daralma operasyonu geçiren hasta, doğum nedenli tekrar vajinal kesi almamalıdır. Aksi takdirde vajinal daraltma operasyonun bir anlamı kalmayacaktır çünkü biz bu vajinal daraltma operasyonuyla pelvise tekrar pelvik destek kazandırıyoruz. Bu operasyon radikal kalıcı bir çözümdür” şeklinde konuştu.

“2 VE 3’ÜNCÜ DERECE VAJİNAL LASERASYONLARDA CERRAHİ MÜDAHALE ŞART”

“Normal doğumda bebeğin sağlıklı doğması için vajinal kesi yapmak zorundayız. Bu kesi sırasında vajinal açıklık ve makat arasında yay şeklindeki kası da travmatize etmiş oluyoruz” diyen Op. Dr. Sevtap Alkan, “Doğum sırasında pelvik desteği sağlayan bu kasın kesilmesinden kaynaklı olarak pelvik destek de bozulmalar oluyor. Aynı zamanda idrar torbası ve bağırsakta da sarkmalar meydana gelebiliyor. Tabi bu kişinin kaçıncı kez doğum yaptığı, yaşı, kas yapısı, kolajen yapısı, zor ya da kolay doğum süreci gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Hastalar ilk doğumlarında bu rahatsızlıkları hissetmeyebiliyor ancak 2 ve 3’üncü normal doğumdan sonra partnerle cinsel problemler, sık idrara çıkma, kabızlık, vajinal enfeksiyonlar gibi belirtilerle anlayabiliyor. Tabi asıl teşhis hekimler tarafından konulabilir. Hafif derecedeki vajinal anatomik bozukluklar lazerle düzeltilebiliyor ama 2 ve 3’üncü derece olan bozukluklar için cerrahi müdahale gerekiyor. Doğum sonrasında oluşan vajinal bozukluklar doğuştan da gelebilir. Bu genital bozukluklar gerek cerrahi operasyonlarla gerekse lazer işlemiyle düzeltilebilir. Bu operasyonun iyileşme süresi de oldukça hızlıdır” ifadelerini kullandı.

“EMZİREN ANNELER OPERASYON İÇİN BEBEKLERİNİ SÜTTEN KESMEK ZORUNDA DEĞİL”

Annenin emzirme süresi ortalama 1 ila 1,5 yıldır. Anne bu emzirme sürecinde diğer operasyonlar gibi vajinal daraltma operasyonuna da uygundur. Emziren annelerin operasyon için bebeklerini sütten kesmelerine gerek olmadığını belirten Op. Dr. Sevtap Alkan, şunları kaydetti:

“Normal doğum sonrası dikişlerin iyileşmesi ortalama 2 ila 4 haftadır. Pelvik destek ve Vajinal toparlama için bazı egzersiz ve ilaç uygulamaları olsa da pratikte annenin bunu uygulaması oldukça zordur. Egzersiz ve ilaç kullanımının hekimler tarafından efektif olmadığı savunulmaktadır. Hastalar cinsel hayatında kendini güvensiz ve estetik anlamda yetersiz hissediyorsa herhangi organik şikayetinin olmaması halinde de isteğe bağlı vajina daraltma operasyonu geçirebilir. Bu süreçte eğer hasta idrar kaçırıyorsa, bağırsak problemleri yaşıyorsa, enfeksiyon şikayetleri varsa, operasyon zorunlu hale gelmiştir. Emziren annelerin bu operasyonu olması için bebeğini sütten kesmesi gerekmez. Operasyondan 3 gün sonra günlük işlerine, 40 ila 45 gün içinde de cinsel hayatlarındaki normale dönebilirler.”