Uzmanından kritik prostat uyarı! 50 yaş sonrası hayati önem taşıyor

Bahçelievler Medipol Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Akbulut, prostatın üreme sisteminde kritik bir organ olduğunu ifade etti. “Nasıl ki gözlerimiz ve böbreklerimiz vücudumuzun hayati organlarıysa, prostat da üreme sistemimizin önemli bir parçasıdır. Prostatın temel işlevi üremeyi sağlamaktır. Yaş ilerledikçe prostatta iyi huylu büyümeler olabilir. Ancak kötü huylu büyümeler kansere dönüşme riski taşır. Bu nedenle 50 yaş ve üzeri erkeklerin düzenli olarak prostat taraması yaptırmaları gereklidir.” dedi.

MUAYENE VE TANI SÜRECİ

Prostat hastalıklarının tanı sürecinde ilk adımın, büyümenin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunun belirlenmesi olduğunu dile getiren Akbulut, muayenenin ardından PSA testi ve idrar tahlili gibi yöntemlerle değerlendirme yaptıklarını belirtti. “Eğer iyi huylu prostat büyümesi tespit edersek, ultrasonla prostatın boyutunu ve idrar akışını kontrol ediyoruz.” diye ekledi.

Obezite prostat kanserini tetikliyor

İLAÇ TEDAVİSİNDEN CERRAHİYE KADAR GENİŞ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde ilk aşamada ilaç tedavisine başlandığını ifade eden Akbulut, “Tedavi sürecinde prostatı gevşeten ve prostatın boyutunu küçülten iki temel ilaç kullanıyoruz. Eğer bu ilaçlar etkili olmaz ve idrar akımında kötüleşme olursa, cerrahi müdahale gündeme geliyor. Artık açık ameliyat uygulamıyoruz, gelişmiş teknoloji sayesinde hastalar ameliyatın ardından aynı gün taburcu olup, kısa sürede rahatlıkla idrar yapabiliyorlar. Anestezi alamayan hastalar içinse prostatı buharlaştırma tedavisini tercih ediyoruz.” dedi.

PROSTAT KANSERİNE DİKKAT: AİLE ÖYKÜSÜ OLANLAR İÇİN ERKEN TARAMA ŞART

Kötü huylu prostat büyümelerine karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Akbulut, birinci derece yakınlarında prostat kanseri olan erkeklerin taramalara 45 yaşında başlaması gerektiğini belirtti. Şüpheli vakalarda prostat MR çekimi ve ileri teknolojiler kullanılarak tanı konduğunu açıklayan Akbulut, prostat kanseri ameliyatlarının robotik cerrahi ile yapıldığını söyledi. Akbulut, “Erken teşhis prostat kanserinde hayat kurtarır.” diyerek prostat taramalarının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Prostatla ilgili uzmanından kritik açıklama

Uzmanlar, 50 yaş üzeri erkeklerin her yıl düzenli olarak prostat taraması yaptırmalarının, prostat hastalıklarının erken teşhis edilip tedavi edilmesinde kritik bir rol oynadığı konusunda uyarıyor.