Uzmanından Lejyoner hastalığı uyarısı

Editör: Murat Öztürk

Dr. Mehmethan Turan, lejyoner hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Turan, “Aynı şekilde influenza koronavirüs gibi hastalıklar yazın da görülebilir ancak etkisi biraz daha hafiftir. Burada dikkat çekmek istediğim, yaz döneminde en fazla görülen hastalığın, lejyoner hastalığı olduğudur. Hastalık isminin çıkış hikayesi 1976'lı yıllara dayanıyor. 200 kişilik bir lejyon grubu aniden hastalanıyor, 30'a yakın kişi bu hastalıktan dolayı can verince hastalığa, lejyoner hastalığı denmeye başlanıyor” diye konuştu.



GRİBE Mİ BENZİYOR

Belirtilerin öksürük, çok şiddetli kas ağrıları, ateş gibi normal griple aynı belirtiler olduğuna değinen Dr. Turan “Bu bakteri klima suları, havuz ve kaplıcalar, soğutma sistemleri kullanan tesisler, özetle durgun ve beklemiş sularda üreyebiliyor. Özellikle sıcakta ve nemli ortamda da daha rahat üreme imkanı buluyor, bu da hastalığın yazın görülme sıklığını artırıyor. Kişilerde yüksek ateş, halsizlik ve ishal ile akciğer enfeksiyonlarına hatta ölüme götürebiliyor" dedi.



ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GEREKİYOR



Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu kaydeden Dr. Turan, " Korunmak için bağışıklığın yüksek tutulması gerekir. ayrıca gün içinde bol su içilmeli, doğrudan klima karşısında kalınmamalıdır” dedi. Özellikle 6 yaşın altında ve 65 yaş üstündeki kişilerde lejyoner hastalığının daha sık görüldüğüne dikkat çeken Dr. Turan “Aynı şekilde kronik hastalıklara sahip olan insanlarda da bu durum çok fazla görülüyor. Kalp hastası, şeker hastası gibi devamlı ilaç kullanan kişiler yine bu hastalığa daha yatkın oluyorlar" şeklinde konuştu



KLİMA RÜZGARI TEHLİKELİ



Hastalığın temel özelliğinin, havuzlarda ve klimalarda üreyen mikropların insanlara bulaşması olduğuna dikkat çeken Dr. Turan, alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

“Bunun için dikkat edilmesi gereken temel hijyen kuralları var. Klimanın ayarını çok sıcaktan birdenbire çok soğuk dereceye getirmeyin, ortalama sıcaklığı 22-25 derece arasında tutmaya çalışın. Doğrudan klima rüzgarına maruz kalmayın. Bakımı düzenli yapılmayan klima suları, bakteri üretebileceği için klima ve havalandırma sistemlerinin bakımlarını yaptırın, filtrelerinin temiz olmasını sağlayın…”

İHA