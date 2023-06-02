Uzmanından LGS öncesi tavsiyeler

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Ortaokul Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanı Özgür Eyüboğlu Doğan, 4 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrencilere ve velilere önerilerde bulundu.

“AİLELERİN DAVRANIŞ BİÇİMİ ÇOK BÜYÜK ÖNEM KAZANIYOR”

LGS Sınavı öncesi önerilerde bulunan Özgür Eyüboğlu Doğan, “Öğrencilerimizle beraber çok heyecanlı bir süreçteyiz. Çok büyük emek verdiler ama artık sonuna geldiler. Öğrencilerimize son gün cumartesi gününü farklı bir rutinde geçirmemelerini öneriyoruz. Normal yaşantıları nasılsa aynı şekilde devam etmeleri çok önemli. Burada ailelerin davranış biçimi çok büyük önem kazanıyor. Onlar da öğrencileri strese sokmayacak, heyecanlandırmayacak şekilde davranmalılar. Öğrencilerin heyecanı artmaması adına o günü diğer günlerden farklı kılmamalılar. Öğrenciler o gün uyumakta zorlanacaklar. Çünkü heyecanlı olacaklar. Ailelerin bu konuda baskı yapmamasını öneriyoruz. Çünkü uykusuz kalsalar bile uykusuzluğun etkisi ertesi gün öğleden sonra ortaya çıkabiliyor. O yüzden kaygılanmalarına gerek yok” dedi.

“OKULA MUTLAKA EN GEÇ SAAT 09.00’DA GELMELERİNİ ÖNERİYORUZ”

“Öğrenciler kendini nasıl rahat hissedecekse sınav sürecinde onu yapmalı” diyen Doğan, şunları ekledi:

“Öğrencilerin tekrar yapmaktan daha çok eksiklilerini kapatıp soru çözmesi daha iyi olacaktır. Çalışmasa da olur ama psikolojik olarak kendini nasıl daha rahat daha motive hissedecekse onu yapması daha iyi olacaktır. Öğrenciler sınava kendi okullarında girdikleri için şanslılar çünkü bildikleri bir ortam. Okula mutlaka en geç saat 09.00’da gelmelerini öneriyoruz. Bildikleri bir ortam olmasına rağmen erken geldiklerinde streslerini daha iyi yöneteceklerdir. Öğrencilerin sınav günü sözel ve sayısal oturumlar arasındaki 45 dakikalık boşluğu nasıl değerlendirdikleri çok önemli. Orada öğrencilerin birbirleriyle sınav ve sorular hakkında hiç konuşmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü olumsuz etkilenebilirler, farklı düşüncelere kapılabilirler. Dolayısıyla ikinci bölüme yani sayısal bölüme moralleri düşük olarak girebilirler. O yüzden o zaman dilimini fiziksel ihtiyaçlarını gidermek, yemek yemeleri için kullanmalarını öneriyoruz.”

“KÜÇÜK AKTİVİTELER YAPABİLİRLER”

Stresle ilgili yapılabilecek en güzel şeyin günlük aktivitelerine devam etmek olduğunu söyleyen Doğan, “Onların şu anda düşündükleri şey ‘uyuyabilecek miyiz?, Gece uyuyamazsak ne olacak?’ gibi sorular. Öğrenciler küçük küçük aktiviteler yapabilir. Kendilerini çok fazla yormadan yürüyüş yapabilirler, temiz havada gezebilirler. Evlerinde normalde ne yapıyorlarsa aynı o şekilde yapmalarını öneriyoruz. Özellikle anne ve babaların çocuklarına ‘sana güveniyorum, harikasın, yaparsın’ gibi cümleler kurmamalarını öneriyoruz. Çünkü bunların çocuklarda stres yaptığını düşünüyoruz. Bu iki günlük süreçte bütün öğrenciler şunları bilmeli; hepsi çok emek verdiler, hepsi ellerinden geleni yaptılar, bu bir sınav sonuç ne olursa olsun başarılı olduklarını düşünüyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN TATİL YAPMALARI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Sınavdan sonrasının da çok önemli olduğunu söyleyen Doğan, “Öğrencilerimiz sınavdan çıktıktan sonra veliler çocuklarına şunu söylemeliler; ‘Siz sonuç ne olursa olsun bizim için çok değerlisiniz. Bizim evlatlarımızsınız ve sizleri çok seviyoruz’ mesajını mutlaka vermeliler. Tercih sürecine kadar da öğrencilerimizin tatil yapmaları gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

(Kaynak: DHA)