Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'pahalı eğitim' vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BU SORUNLU VE PAHALI EĞİTİM SİSTEMİNDE..."

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün LGS sınavına giren bütün evlatlarımın başarılı sonuçlar almasını diliyor, bu sorunlu ve pahalı eğitim sisteminde çocuklarına bir gelecek kurmak için sabah akşam çalışıp didinen anne babaları ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum."