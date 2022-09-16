Uzmanından ‘mide bulantısı’ uyarısı ve tedavi yöntemleri

İHA’nın haberine göre; Basit gibi görünen mide bulantısı şikayetinin altında gıda zehirlenmesi gibi etkenlerin yatabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Mide bulantısı; gıda zehirlenmesi, ishal, taşıt tutması, aşırı yağlı ve ağır besinlerin tüketilmesi, gastrit ve reflü gibi mide hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, mide bulantısının sıklıkla kusmanın da eşlik ettiği bir rahatsızlık olduğunu ve altında yatan nedenin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

“BULANTI MERKEZİNİN VE SOLİTER ÇEKİRDEĞİN SİNİRSEL OLARAK UYARILMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAR”

Uzm. Dr. Küçükbaş; zencefilin, mide bulantısının, genellikle kusmanın takip ettiği veya etmediği hoş olmayan, yaşam kalitesini bozan bir rahatsızlık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Mide bulantısını kusma takip edecekse hasta saniyeler içinde terler, ağzı sulanır, kalp atımı yavaşlar, karın kasları aniden kasılır ve öğürerek mide içeriğini dışarı çıkarır. Kişi, kustuğu zaman genellikle rahatlama hisseder. Mide bulantısı ve takibinde kusma; ilaç, enfeksiyon, inflamasyon, psikojenik, hormonal gibi çok çeşitli sebeplere bağlı olarak omurilik soğanının dorsal kısmında retiküler formasyon içinde bulunan bulantı merkezinin ve soliter çekirdeğin sinirsel olarak uyarılması sonucu ortaya çıkar”

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Küçükbaş, mide bulantısı nedenleri hakkında da bilgiler vererek şunları ifade etti:

“Mide bulantıları genellikle, gıda zehirlenmeleri, akut mikrobik ince ve kalın bağırsak enfeksiyonları (ishaller), gastrit, reflü, akut-kronik karaciğer iltihapları, akut-kronik karaciğer yetmezliği, safra kesesi taş çamur iltihapları, pankreasın akut iltihapları nedenleri ile ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, mide, kolon, pankreas kanserleri, metastatik kanserler, lenfoma beyin tümörleri, kişinin kemoterapi-radyoterapi görmesi, migren ve baş ağrıları, hareket, denge, görme, koku duyularının kolinerjik reseptörlerle uyarılması nedenleriyle de ortaya çıkabilir”

ÇOCUKLARDA VE HAMİLELERDE MİDE BULANTISI

Küçükbaş, çocuklarda mide bulantısının nedenleri arasında, bakteriyel viral üst solunum yolu enfeksiyonları, mikrobik gıda zehirlenmeleri, süt alerjisi gibi etkenler olabildiğine vurgu yaparak çocuklarda mide bulantısı tedavisinin, bulantının nedenine göre planlandığını ifade etti. Küçükbaş, çocuklarda mide bulantısı tedavisinde diyet ve bulantı önleyici ilaçlar kullanıldığını vurguladı.

Küçükbaş, hamilelerde mide bulantısının nedenlerinin ise, bebeğin rahimde tutunmasını sağlayan Beta HCG östrojen progesteron hormonlarının artışıyla hamilelerde mide bulantısının 8-10 haftalar arasında ortaya çıkabildiğini söyledi. Bazı hamilelerde bulantının çok şiddetli olup gebenin hastaneye de yatması gerekebildiğine vurgu yapan Küçükbaş, “Hamilelikte mide bulantısı genellikle sabah bulantısı şeklindedir ve 14’üncü haftadan sonra mide bulantısı azalmaya başlar. Hamilelikte mide bulantısını önlemek için, kraker, leblebi, peksimet gibi kuru yiyecekler tercih edilmeli, kızartılmış, yağlı, baharatlı, asitli yiyecekler tüketilmemeli, stresten, yemek kokularından ve sigaradan uzak durulmalı, bol sıvı alınmalıdır. Ayrıca, zencefil, limon, B vitamini bazı hamilelerde mide bulantısına iyi gelebilir” dedi.

MİDE BULANTISININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Küçükbaş, mide bulantısı tedavisindeki yol ve yöntemler hakkında bilgiler vererek, “Mide bulantısına neden olan hastalığın tedavi edilmesiyle, kan sıvı elektrolit açığının giderilmesiyle, bulantı önleyici ilaçlarla semptomatik tedavi yapılmasıyla gerçekleştirilir. Ayrıca, kusmaya yol açacak ilaçlar kesilir” diye konuştu.

Küçükbaş, zencefilin de mide bulantısına iyi geldiğine vurgu yaparak, “Mide bulantısının nedeninin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle mide bulantısı yaşanması durumunda hekime başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.