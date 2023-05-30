Uzmanından riskli bebeklerle ilgili kritik uyarı

İHA’nın haberine göre; Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan riskli bebekler hakkında bilgi verdi.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan doğum öncesi anne karnında, doğum esnasında ya da doğum sonrası dönemlerde enfeksiyon, genetik ya da solunum sıkıntılarıyla karşılaşan bebeklerin riskli bebek olarak tanımlandığını vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan, şunları söyledi:

‘’Riskli bebekler nörolojik ve gelişimsel yönden risk altındadır. Bu problemler vücutta gevşeklik, baş tutmada zayıflık, oturma ve yürümede gecikme, havale geçirme, konuşmada gecikme ve zeka geriliği gibi önemli olan ve erken dönemde fark edilirlerse önlenme imkanları olan durumlardır. Özellikle doğum sonrası yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin anne ve babaları bu riskler açısından dikkatli olmalı ve doktor kontrollerini yaptırmalıdırlar. Bu kontrollerde şikayete göre detaylı nörolojik muayene, nöbet riski açısından EEG çekimi (Beyin dalgalarının değerlendirilmesi), Beyin MR, ultrason gibi yardımcı tanı yöntemleri ile riskli bebeklerde oluşabilecek problemlerin erken tanısı yapılabilmektedir. Bu bebekler belirlenen duruma göre multidisipliner yaklaşımla erken fizik tedavi programına alınmalı ve uygun ilaç tedavilerine başlanmalıdır’’

Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan riskli kabul edilen tüm bebeklerin doğum sonrası nörolojik takiplerinin çocuk nöroloji uzmanı tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Turan, Nörolojik takipteki gecikmelerin etkin tedaviyi geciktireceğini belirterek, geri dönüşümü zor olan problemlerin oluşmasında önemli etkenlerden biri olduğunun altını çizdi.