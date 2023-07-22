Editör: Beyza Damgacıoğlu

Doğal beslenmeden uzaklaştıkça çocukların zekâsının da bundan olumsuz etkilendiği biliniyor.

Hazır gıdaların içinde kullanılan bazı yağlar ve katkı maddeleri vücut sağlığını olumsuz etkilediği gibi beyin sağlığına ciddi zararlar verdiği bildirildi.

Diğer yandan çocuklarda zekâ geriliğine neden olan 6 gıda ortaya çıktı.

İŞTE O 6 GIDA…

-İşlenmiş etler

- Cips

-Kola

-Enerji içeceği

- Nugget

- Hazır noodle

ÇOCUKLARDA ZEKÂ GERİLİĞİ NEDİR?

Zekâ geriliği ya da bir diğer adıyla mental retardasyon, kişinin becerilerinin, yeteneklerinin yaş ortalamasının altında seyretmesi ve standart eğitim sisteminin gerekliliklerini karşılamada eksiklik yaşanması durumudur.

Zekâ geriliği mevcut olan çocukların ve bireylerin; iletişim ve sosyal ilişkiler kurması, kendini ve sağlığını kontrol altında tutabilmesi, günlük yaşantısını sorunsuz geçirebilmesi, öz bakımını desteksiz gerçekleştirebilmesi, öğrenme halinin önünde bir engel olmaması, eğitim süreçlerini sorunsuz geçirmesi pek mümkün değildir. Diğer bireylere kıyasla eksik kalma, geri kalma hali çok olasıdır.

ÇOCUKLARDA NASIL ANLAŞILIR?

Zeka geriliği mevcut olan çocukların ve bireylerin; iletişim ve sosyal ilişkiler kurması, kendini ve sağlığını kontrol altında tutabilmesi, günlük yaşantısını sorunsuz geçirebilmesi, öz bakımını desteksiz gerçekleştirebilmesi, öğrenme halinin önünde bir engel olmaması, eğitim süreçlerini sorunsuz geçirmesi pek mümkün değildir. Diğer bireylere kıyasla eksik kalma, geri kalma hali çok olasıdır.

Fakat unutmamak lazım ki, zeka geriliği bir konudaki beceriksizlik değil, zeka kat sayının düşük olmasıdır. Zeka geriliği emaresi olan çocuklara, IQ testi uygulanarak durumları netleştirilebilir.