Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı

İHA’nın haberine göre; Merkez Artuklu ilçesinde optisyenlik yapan Yavuz, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmanın yollarını anlatarak satılan sahte ve oldukça ucuz olan gözlüklere karşı vatandaşları uyardı.

Doğru güneş gözlüğü camları ile sahte güneş gözlüklerinin arasındaki farkları anlatarak yanlış seçilen güneş gözlüklerinin göz sağlığına ciddi etkilerde bulunduğunu dile getiren Yavuz şunları söyledi:

“Ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte güneş ışınlarından gelen UV ışınları zarar verici bir duruma geldi. Belirli aralıklarla güneşe çıkıp güneşle içli dışlı olunacaksa iki cam türümüz var. Birincisi polarize cam, ikincisi UV400 cam olarak geçiyor. Ne kadar oranla güneşle iç içeysek ona göre bir cam tercihinde bulunmalıyız”

Güneş gözlüklerinde tercih edilen cam çeşidi ve cam rengine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Yavuz, “Güneş gözlüğü kullanımında polarize cam ve UV400 cam dediğimiz camlara dikkat etmeliyiz. Polarize cam aldığımız ürünün gerçekten sahte olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ürünün almadan önce mutlaka denemesini yapın. Çünkü güneş gözlüklerinde mavi cam, siyah cam, gri cam ve daha birçok renkli cam var. Bulunduğumuz konumun güneşi ne kadar çektiğine bağlı olarak gözlük seçimi yapmalıyız” diye konuştu.

Sahte güneş gözlüklerinin tehlikelerini ve zararlarını aktaran Yavuz, “Sahte güneş gözlüğü kullandığımızda güneşten gözümüzü korumaktan ziyade, gelen zararlı ışınları gözümüze çekmiş oluyoruz. Bununla birlikte çoğu hastalığa sebep olacak durumla karşı karşıya kalınabiliyor. Kalıcı körlük ve şaşılık gibi bu tarz rahatsızlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Lens kullanımı için insanlara kullanın veya kullanmayın gibi kesin bir yargı söylemiyoruz” diyen Yavuz, "Lens kullanımının amacı rahatlık. Takılan gözlükler gerek gözlük çerçeveleri olsun gerek burunluğun oluşturduğu rahatsızlıklar olsun çok tercih edilmiyor. Bu yüzden lenslere daha büyük ilgi gösteriliyor. Ama lensler belli bir süre sonra gözbebeğinin incelmesine sebep olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir” şeklinde konuştu.

Güneş gözlüklerinin alındığı internet sitelerinde dikkat edilmesi hususunda uyarılarda bulunan Yavuz, “Alacağınız internet sayfasındaki sayfalara dikkat etmek lazım. Bazı güvenilmez sayfaların ucuz fiyata sahte ve kaçak dediğimiz ürünleri almamaya özen göstermeliyiz. Çünkü sahte ürünlerle çok fazla karşı karşıya kalabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

