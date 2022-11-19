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Sağlıklı dişler için tercih edilmesi ve kaçınılması gereken yiyecekler. Uzmanlar açıkladı

Uzmanlardan dikkat çeken sağlıklı dişler çıkışı geldi. Sağlıklı dişler için tüketilmesi yararlı ve zararlı olan besinler dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:57
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Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı dişler için tercih edilmesi ve kaçınılması gereken yiyecekler

Sağlıklı dişler için tercih edilmesi ve kaçınılması gereken yiyecekler. Uzmanlar açıkladı
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Times’ta yer alan habere göre, Oral Health Foundation’dan diş sağlığı uzmanları, dişler için en iyi ve en kötü beslenme alışkanlıklarının neler olduğunu açıkladı. Bu yılki Büyük Britanya Ağız Sağlığı Raporu’na göre, insanların üçte biri tedavi edilmemiş diş çürüğünden muzdarip ve İngiltere Halk Sağlığı anketinden elde edilen veriler, erkeklerin ortalama yüzde 31,5’inde ve kadınların yüzde 23,6’sında çürük olduğunu ortaya çıkardı.

YİYECEK PARÇACIKLARINDAN VE BAKTERİLERDEN KURTULAN TÜKÜRÜK AKIŞI

Chicago Diş Hekimliği Koleji’ndeki Illinois Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kerevizi “muhtemelen doğada, diş ipine en yakın şey” olarak nitelendirdi ve liflerinin ve yüksek su içeriğinin diş fırçalamayı taklit ettiğini iddia ettiler. Sert sebzeler dişler için iyidir çünkü onları yemek için gereken çiğneme, dişlerin yüzeylerini nazikçe fırçalamaya ve temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca yiyecek parçacıklarından ve bakterilerden kurtulan tükürük akışını açıkladı. 

Uzmanların diş sağlığı için sıraladığı diğer öneriler arasında ise şunlar:

Yemekten sonra mineralli su tüketmek

Şekersiz sakız çiğnemek

Günde 1-3 bardak siyah çay içmek

Dişleri fırçalamadan önce 60 dakika beklemek

Meyveyi orta karar tüketmek

Sadece bitki bazlı beslenmemek

Vitamin sakızlarından kaçınmak

Her gün bir parça peynir tüketmek

Nişastalı karbonhidratların yanında yeşillik tüketmek

ZAMANLA EROZYONA NEDEN OLABİLİR

Diş sağlığı söz konusu olduğunda gazlı, şekerli içeceklerin kötü olduğu bilinse de sağlıklı seçimler olarak düşünülen içeceklerin de aynı derecede zararlı olabileceği pek bilinmeyebilir. Araştırmacılara göre, portakal ve diğer meyve suları oldukça asidiktir ve zamanla erozyona neden olabilir.
Atıştırmak dişler için iyi değildir ve çürüğe yol açar. Bupa Dental Care’dan Faizan Zaheer, “Şekerli yiyecekler yemeniz gerekiyorsa, bunları yalnızca yemek saatleriyle sınırlayın. Yemek üzerine atıştırmakla aynı etkiye sahip olduğu için öğün aralarında şekerli içecekleri yudumlamaktan kaçının” diyor.

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