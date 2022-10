﻿Uzun yaşamın sırrı bu yiyeceklerde

Posta’da yer alan habere göre; Tavsiye edilen besinler, uzmanların çeşitli araştırmalar sonucunda sağlığı iyileştirmede ve daha uzun bir yaşam sürmede etkili olacağını açıklamaları dikkatlerden kaçmadı.

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Araştırmacıların sızma zeytinyağının kalp açısından oldukça sağlıklı tekli doymamış yağların tüketiminin önemli bir faktör olduğunun ortaya konması dikkatlerden kaçmadı.

Sızma zeytinyağı, uzun süredir daha uzun yaşamak için en iyi beslenme şekli olarak kabul edilen Akdeniz diyetinin temelini oluşturması dikkat çekti.

Advances in Experimental Medicine and Biology'de yayınlanan bir incelemede, sızma zeytinyağının içerdiği antioksidanlarının Alzheimer hastalığının başlamasını ve ilerlemesini önlemede önemli bir rol oynadığını gösterdiği vurgulandı. Ayrı bir inceleme de bu antioksidanların öğrenme ve hafıza eksiklikleri üzerinde faydalı etkileri olduğunu ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi tersine çevirmeye yardımcı olabileceğinin keşfedilmesini sağladığı bildirildi.

BADEM

Badem, doğanın bize sunduğu en mükemmel atıştırmalıktır. Lif, protein ve kalp-sağlıklı yağlar açısından zengindirler. Ayrıca daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilirler. The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırma, daha fazla kuruyemiş yiyenlerin , özellikle kanser, kalp hastalığı veya solunum yolu hastalığı gibi hastalıklardan ölme riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

CEVİZ

Badem gibi, ceviz de yüksek düzeyde sizin için iyi olan tekli doymamış yağlar içermektedir ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca bilişsel gerilemeyi önlemeye de yardımcı olabilirler; A Journal of Alzheimer's Disease'de yayınlanan bir araştırma, ceviz yemenin daha iyi hafıza ile ilişkili olduğunu buldu. Araştırmacılar, bunun nedeninin cevizin içerisinde antioksidanlar olduğuna inanmakta.

YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

Ispanak, lahana, roka ve marul gibi yapraklı yeşillikler tüketebileceğimiz en sağlıklı yiyeceklerin başında geldiği biliniyor. William Paterson Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada, besin açısından en zengin ilk 15 ürün çeşidinin tümünün yeşillik olması dikkat çekti. Bu yapraklı yeşillikler, hastalığa neden olan iltihaplanma ve kalp hastalığı ile mücadele etmek için sağlıklı bir diyetin temelini oluşturmaktadır. Günde en az bir porsiyon yeşil yapraklı sebzeler tüketen kişilerin, tüm kanser türlerine yakalanma riskini %8 oranında azalmaktadır. Farklı bir çalışmada da aynı alımın kardiyovasküler hastalık riskinde %15,8 azalma ile bağlantılı olduğu keşfedildiği bildirildi.

AVOKADO

Avokado son zamanlarda giderek popülerleşmiş bir yiyecek olmasına karşın faydaları dikkat çekti. Avokado tüketmek kalp-sağlıklı tekli doymamış yağlar, kolesterolü düşürmeye ve kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilir. Bu sağlıklı yağlar ayrıca daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak daha az yemenize de yardımcı olur.

CHİA TOHUMU

Kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilirler. Archives of Internal Medicine'de yayınlanan bir araştırma, diyet lifi alımını artıran kişilerin ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını buldu. Chia tohumlarını yoğurt veya zayıflama smoothielerine atmak veya salatanızın üzerine eklemek kolaydır. Sağlıklı beslenmenin sırlarından biri yeterince lif almaktır. Lif, iştahınızı bastırmanın ve kan şekerini düşük tutmanın anahtarıdır. Chia tohumları şaşırtıcı bir şekilde lifle doludur ve sadece iki yemek kaşığında 6 gramlık zengin bir değere sahiptir ve bu günlük almanız gereken değerin %22'sine eşittir.

DOLMALIK BİBER

Kırmızı meyve ve sebzeler çok önemli vitaminlerle doludur ancak özellikle kırmızı ve turuncu dolmalık biberler güçlü antioksidanlara sahiptir. Bu biberler mükemmel A vitamini (Önerilen Günlük Alım Miktarının %26'sı ) ve C vitamini (Önerilen Günlük Alım Miktarının %150'si) kaynaklarıdır ve ayrıca dilimlenmiş fincan başına iyi bir B6 vitamini (Önerilen Günlük Alım Miktarının %16'sı) kaynağıdır.

Kırmızı dolmalık biber ayrıca, anti-inflamatuar ve potansiyel olarak ömrü uzatan özelliklere sahip antioksidanlar olan fitokimyasallar ve karotenoidler içerir.

The Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma, 60 yaşın üzerindeki yaşlı kadınlarda daha yüksek karotenoid seviyeleri ile daha düşük ölüm riski arasında bağlantı bulmuştur.

YULAF EZMESİ

İnsanlar yulaf ezmesi gibi karbonhidrat ağırlıklı yemeklerden uzak durma eğilimindedir, ancak bu lif açısından zengin tahıllar kolesterolü düzenlemeye yardımcı olabilir.

Yulaf, "kötü" kolesterol türü olan LDL düzeylerini düşürdüğü gösterilen beta-glukan içerir. Food & Function dergisinde yapılan bir incelemeye göre, beta-glukan açısından zengin yulafı, tüm formlarında yemek kan dolaşımınızdaki LDL kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur ve bu da kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltmaktadır.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay kilo vermek için en sevdiğimiz yiyeceklerden biridir ; yapılan araştırmalar metabolizmanızı hızlandırdığı, açlığı bastırdığı, stresi bastırdığı ve yağ hücrelerini küçülttüğü gösterilmiştir.

Kilo vermenin yanı sıra yaşlanma karşıtı faydaları da vardır. Bir İngiliz Beslenme Dergisi araştırması, günde sadece bir fincan yeşil çay içmenin yüzde 5 daha düşük kardiyovasküler hastalık ölüm riski ve yüzde 4 daha düşük tüm nedenlere bağlı ölüm riski ile ilişkili olduğunu buldu. Eğer yeşil çay sevmiyorsanız onun yerine her gün bir fincan siyah çay içmek de, kanser ölümlerinin yanı sıra tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin daha düşük olmasıyla da önemli ölçüde bağlantılıdır.

DOMATES

Enflamasyon vücudunuzu hızlı bir şekilde yaşlandırabilir ve sizi kilo alma, kalp hastalığı ve Alzheimer riski altına sokar. Domates, içerdiği likopen sayesinde iltihapla savaşmaya yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar özelliklerine ek olarak, likopen ayrıca LDL'yi veya "kötü" kolesterolü düşürmeye de yardımcı olur. European Journal of Internal Medicine'de yayınlanan bir inceleme makalesine göre , likopen açısından zengin domates ve domates ürünleri yemenin kanser ve kardiyovasküler hastalık gibi kronik hastalık riskinde azalma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

KAHVE

Sabahları kahve içmek sizi sadece uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda daha uzun bir ömür yaşamanızı da sağlayabilir. Stanford Medicine tarafından yürütülen araştırmalar, kahvede bulunan kafeinin, kansere, Alzheimer'a, kalp hastalığına ve yaşamı tehdit eden diğer kronik hastalıklara katkıda bulunan hastalığa neden olan kronik inflamasyonla da savaşmaya yardımcı olduğunu göstermekte.

Araştırmacılar ayrıca Nature Medicine dergisinde yayınlanan başka bir çalışmayı da gözden geçirdiler ve en fazla kafein alımına sahip olan katılımcılarının en düşük inflamasyon seviyelerine sahip olduğunu keşfettiler. Konu uzun yaşamın sırrı olduğunda aynı şekilde yediğimiz bazı gıdalar bize yardımcı olabilir. Özellikle antioksidanlarla dolu, kolesterol seviyesini düşüren ve kan şekerini düzenleyen besinler çok daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürmemize yardımcı olabilir.

ACI BİBER

Baharatlı yiyecekleri seviyorsanız, bu haber sizi sevindirecek. Acı biberin ömrü uzattığı kanıtlanmıştır. Çin'de yapılan bir araştırma, haftada üç ila beş gün baharatlı yiyecekler yiyenlerin ölüm riskini %15 oranında azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, acı biberin anahtar bileşeni olan kapsaisinin ömrü uzattığını inanıyor. Kapsaisin ayrıca anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve metabolizmanızı hızlandırmaktadır. Acı sos, mucize bir yaşlanma karşıtı takviyeye olarak uzun bir hayat sürmenizin sırrı olabilir.