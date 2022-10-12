Ruh sağlığınızı korumanın 10 yolu. Uzmanı açıkladı

Posta’da yer alan habere göre, Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, Sağlık, ruh ve beden sağlığının bütün olduğu açıklayarak, her 10 hastalıktan 5’ini ruh sağlığı ile ilgili hastalıkların oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu hastalıkların başında depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk geliyor. Tedavi edilmeyen veya ihmal edilen bu hastalıklar daha çok işlev kaybına, ailesel sorunlara ve kişinin başka kişilere fiziksel veya psikolojik zararına yol açabilir”

Araştırmalara göre her 4 kişiden biri yaşamı boyunca bir ruhsal hastalıkla mücadele ediyor. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, ruh sağlığı iyi olmayan kişilerin büyük bir çoğunluğunun toplumsal baskı ve önyargılar nedeniyle bir uzman desteğine başvurmadıklarını belirterek, “Herkesin zaman zaman sorunlarla karşılaştığı ve bunaldığı dönemler olabilir. Her ne kadar çevremizde sevdiklerimiz veya fikir alabileceğimiz kişiler olsa da bazen bir profesyonelden yardım almamız gerekebilir. Nasıl vücudumuzda bir yara olduğunda tedavisi varsa, ruh sağlığımızda da birtakım yaralar olabilir ve bunların da tedavisi mümkündür” ifadelerini kullandı.

KONSANTRASYON VE VERİMLİLİK EKSİKLİĞİNDE PSİKOLOJİK DESTEK ALINMALI

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, psikolojik desteğe başvurmak için kişilerin belirli bir problem yaşamasına gerek olmadığını söyleyerek, “Duygu, düşünce ve bunların etki ettiği davranışlar üzerine konuşmak, farkındalığı arttırmak, kendimizi keşfetmek ve yaşamımızı daha verimli daha kaliteli hale getirmek için de destek alınabilir. Ancak çoğunlukla psikolojik destek, sorunlar içinden çıkılamaz bir hale geldiğinde alınır. Kimi zaman bu belirtiler kişinin kendisini rahatsız eder, kimi zamansa belirtiler çevre tarafından fark edilir ve kişi bir uzmana yönlendirilir. Yaşam kalitenizin bozulduğunu hissettiğinizde, konsantrasyon ve verimlilik konusunda zorlandığınızı düşündüğünüzde mutlaka uzman desteğine başvurmalısınız” ifadelerini kullandı.

Ezgi Dokuzlu, ruh sağlığındaki olumsuzlukların ihmal edildiğinde veya geri plana itilip bastırıldığında bir süre sonra daha zorlu ve daha büyük psikolojik sorunla karşılaşılabileceğini söyleyerek ruh sağlığını korumak için tavsiyelerde bulundu.

İŞTE RUH SAĞLIĞINIZI KORUMANIN 10 YOLU…

1. Durumu kabullenin

2. Stres faktörlerini azaltın

3. Bilinçli farkındalık ile anda kalmaya çalışın

4. Düzenli uyuyun ve sağlıklı beslenin

5. Düzenli egzersiz yapmaya çalışın

6. Sevdiklerinizle iletişim kurun

7. Yeniliklere açık olun

8. Gerçekçi hedefler koyun

9. Beklentileri gözden geçirin

10. Kendinize mutlaka vakit ayırın