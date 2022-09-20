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Bu telefonlarda tehlike tespit edildi

Uzmanlar ilyonlarca akıllı telefon kullanıcısını ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Güvenlik açığı tespit edilen akıllı telefonların listesi yayınlandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:08
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Uzmanlar bazı telefonlarda güvenlik açığı tespit etti

Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
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Apple, birçok eski model cihazı için 'acil durum güncellemesi' yayınlamıştı. Uyarı ile milyonlarca kullanıcının fotoğraflar ve notlarına yönelik saldırılara karşı korunması konusunda güncellemeler yapmıştı.

HANGİ CİHAZLARIN TEHLİKELİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Apple, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 ve 6. nesil iPod Touch için yeni bir güvenlik güncellemesi paylaştı.

Bu cihazların kullanıcılarının iOS 12.5.6 güncellemesini yüklemeleri istendi. 

İŞTE APPLE'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

Bu uyarı ile, bir kullanıcının zararlı bir web sitesine girmesi durumunda verilerinin tehlikeye girebileceğine vurgu yapıldı. 

Şirketin ayrıca, 7 Eylül’de bir etkinlikle yeni iPhone 14’ünü, iPad’lerini ve AirPod’larını içeren bir dizi ürünü duyurmak için hazırlandığı bilinmektedir.

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