﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi

Apple, birçok eski model cihazı için 'acil durum güncellemesi' yayınlamıştı. Uyarı ile milyonlarca kullanıcının fotoğraflar ve notlarına yönelik saldırılara karşı korunması konusunda güncellemeler yapmıştı.

HANGİ CİHAZLARIN TEHLİKELİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Apple, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 ve 6. nesil iPod Touch için yeni bir güvenlik güncellemesi paylaştı.

Bu cihazların kullanıcılarının iOS 12.5.6 güncellemesini yüklemeleri istendi.

İŞTE APPLE'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

Bu uyarı ile, bir kullanıcının zararlı bir web sitesine girmesi durumunda verilerinin tehlikeye girebileceğine vurgu yapıldı.

Şirketin ayrıca, 7 Eylül’de bir etkinlikle yeni iPhone 14’ünü, iPad’lerini ve AirPod’larını içeren bir dizi ürünü duyurmak için hazırlandığı bilinmektedir.