Uzmanlar Kovid-19 önlemlerinin sürdürülmesini istiyor

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akademik Solunum Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, Kovid-19'un varlığını sürdürdüğünü bu süreçte, influenza, Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), adenovirüs ve rinovirüs enfeksiyonlarının da ön planda olduğunu, ayrıca zatürre vakalarının çok fazla görüldüğünü söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle 2-2,5 sene izole yaşam sürülmesi sonucunda bağışıklık sisteminin diğer virüsleri unuttuğunu belirten Tutluoğlu, bu süreçte maske ve mesafeyle, koronavirüsün yanında diğer virüslere karşı da korunma sağlandığını söyledi.

Tutluoğlu, "Çocuklar zaten bu enfeksiyonlarla hiç tanışamadı. Bu sene bağışıklık sistemi bu enfeksiyonlarla tekrar tanışıyor gibi. Erişkinler için yeniden bir tanışma, çocuklar için ilk karşılaşma gibi oluyor bu. Ondan dolayı ağır seyrediyor." Dedi ve sözlerine şunları ekledi:

"Kovid hala azımsanmayacak ölçüde hayatımızda var, unutmayalım. Diğer virüslere karşı da koruyuculuk sağlaması adına, özellikle toplu ulaşım araçlarında ve insanların kalabalık bulunduğu, yüz yüze temasın çok olduğu ortamlarda mutlaka maske takalım. Bu enfeksiyonlardan en çok koruyacak şey maske ve mesafedir, özellikle risk grupları için. Grip aşısı yaptırılabilir, 15 gün içinde koruyuculuğu başlıyor. Hastalandıktan sonra da semptomatik tedaviler, kişi gripse verdiğimiz bir antibiyotik var. Erken başvurulursa belirtileri gidermede faydası olabiliyor.Ellerimizi sık yıkayalım, beslenmemize dikkat edelim.”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın ise, artık Kovid'in şekil değiştirmesi, aşılanmanın olması ya da daha önce Kovid geçirilmesi gibi nedenlerle vatandaşlarda koruyucu önlemler açısından rahatlama meydana geldiğini açıklayarak şu uyarıları yaptı:

“Maske takalım. Kalabalığa girmekten imtina edelim, giriyorsak bu ortamlarda maske kullanalım. Konuşurken insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre kadar mesafe bırakalım. Ellerimizi sık yıkayalım. Beslenmemize, sıvı alımımıza dikkat edelim. Ortamların kuru olması, klimaların yoğun kullanımı... Bunlar burun-ağız mukozalarımızı da kurutuyor ve virüsler daha kolay gelip yapışabiliyor. O yüzden, pencere açarak doğal havayla sirkülasyonu sağlayalım. Sık sık boğazımızı nemlendirelim, sıcak, ılık içecekler tüketelim. Kalp, KOAH gibi kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere mutlaka grip aşısı olalım."

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ise her yıl olduğu gibi kasım ve aralıkta viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü, gündüz-gece ısı farkının arttığı durumlarda, toplumun kapalı alanlarda daha çok vakit geçirdiği dönemlerde, kafeterya ve toplu taşıma araçlarında bu enfeksiyonların bulaşma ihtimalinin de artabildiğini belirtti, “Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlarından korunmanın yolu maske, mesafe, temizlik. Bu dönemde mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda maske kullanmaya devam edelim. Kovid tamamen bitmedi, hastalarımız var. Risk grubunda olanların grip aşısıyla aşılanmasını, yaşlı olanların ve vücut direnci düşük, kronik hastalığı olanların zatürre aşısı yaptırmalarını öneriyoruz." Şeklinde konuştu.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı da çocuklarda özellikle influenza A, RSV, adenovirüs ve beta hemolitik streptokokun sıkça görüldüğünü belirterek,

"Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi, 6 aydan büyük bütün çocukların mevsim başında grip aşısı olmalarını önermişti. Türkiye'de bu yaş grubunda az aşı uygulanması var. Şu anda sadece tek virüsle hasta olanları değil, birçok virüsü birlikte geçiren çocukları da görmekteyiz. ABD'deki istatistikler de bunu doğruluyor. Şu anda çok yoğun olmayan Kovid'in aralıkta daha da artabileceğini ve influenza A, RSV ve Kovid'in birlikte üçlü enfeksiyon meydana getirme riski olduğunu söylemekteler." diye konuştu

AA