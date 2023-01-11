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Uzmanlardan kritik göz ve tedavi uyarısı

Göz uzmanları, ‘keratokonus’ rahatsızlığının ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, crosslink cerrahisi ile hastalığın tedavi edilebildiğini dile getirdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:56
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Uzmanlardan kritik göz ve tedavi uyarısı

Uzmanlardan kritik göz ve tedavi uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Keratokonus rahatsızlığının bölgede sıkça görüldüğünü belirten Başhekim Operatör Dr. Baran Bari İlhan, bu konuda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Van’ın güneşi çok alan bir il olduğuna dikkat çeken İlhan, “Özellikle bahar ayları güneşin, polenlerin arttığı bir dönemdir. Bu anlamda polenlere bağlı olarak bahar nezlesine alerjisi olan insanlarda göz kaşıması oldukça fazla olur. Ergenlik çağından başlayıp yaş arttıkça ilerleyen ve genellikle belirti vermeyen ‘keratokonus’ dediğimiz bir hastalık mevcuttur. Keratokonus, ileri düzeye gelmeyenciye kadar çok fazla hissedilmiyor. Özellikle çok güneş alan bölgelerde ve gözünü kaşıyanlarda daha çok oluyor. Bu anlamda bölgemizde oldukça yaygındır. Bunlar ancak muayenelerle tespit ettiğimiz şeylerdir” sözlerini kullandı.

Keratokonus hastalığında crosslink dışında ikinci bir tedavi olanağının olmadığını vurgulayan İlhan şunları söyledi:

“Şu an dünyada ikinci bir alternatif tedavi çıkmış değil. Kliniğimizde crosslink denilen bir cerrahiyle göze B vitamini damlatıp, bunu bir ışıkla sertleştirerek korneada stabilizasyonu arttıracak bir işlem yapıyoruz. Adeta bir duvara ekstradan harç katmak gibi bir işlem yapıyoruz. Buna çapraz bağlama veya crosslink tedavisi deniliyor. Bununla beraber PRK + crosslink dediğimiz iki ameliyatı kombine yaparak, ameliyattan sonra hastanın gözlük ya da lens takmasına gerek kalmayabileceği yöntemler de yapıyoruz. Burada önemli olan, hastanın bu işlemleri yapılabilecek göz yapısına uygun olmasıdır. Keratokonus, kornea nakline (göz nakli) kadar gidebilen ve sonuçları olumsuz olabilen bir durumdur. Bunu engellemenin yolu, rutin göz doktoru muayenelerine gitmekle mümkündür. Keratokunus başlangıcı veya şüphesi gibi durumu olan insanlara, doktora gidiş sıklığını arttırmalarını ve öncelikle kroslink cerrahisi olmalarını tavsiye etmekteyiz”

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