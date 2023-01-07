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Uzmanından dikkat çeken göz açıklaması

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında yayınladığı mesajında, “Göz asla ihmal edilmemeli doktorlarımızın verdiği tedaviye uyulmalı, gözlük ve lens alırken mutlaka muayene olmalı ve rastgele yerlerden gözlük ve lens alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 13:19
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Uzmanından göz açıklaması

Uzmanından dikkat çeken göz açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Yılmaz yayınladığı mesajda “Görme engelliler için özgürlüğün simgesi olan beyaz baston toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir semboldür. İnsanlık bu sembol etrafında bir araya gelmeye, görme engelli kardeşlerimizle kol kola yürümeye, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğine inancımız tamdır” dedi.

Görme yeteneğinin kaybedilmesi yani körlük, doğuştan gelebildiği gibi çeşitli hastalıklar sonucu sonradan da ortaya çıkabileceğini belirten Dr. Yılmaz, bu nedenle göz sağlığımızı korumak ve görme kaybının önüne geçmek için; özellikle periyodik göz kontrollerinin yapılması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağını belirtti.

“ENGELSİZ BİR GELECEK DİLİYORUM”

Yılmaz, gözün asla ihmale gelmeyeceğini vurgulayarak “Göz muayenesi asla ihmal edilmemeli, rutin kontroller atlanmamalı, sağlık kurumlarımızda muayene olup, doktorlarımızın verdiği tedaviye uyulmalı, gözlük ve lens alırken mutlaka muayene olmalı ve rastgele yerlerden gözlük ve lens alınmamalıdır. Hastaların bu konuda duyarlı olması, en küçük bir şikayeti dikkate alması göz sağlığı acısından çok önemlidir. Ayrıca bulanık görme, göz ya da çevresinde kızarıklık, şişlik, ağrı, uzak veya yakını görememe, çift görme, gözün aşırı sulanması, batma, yanma, şaşılık ve göz renginde değişme gibi göz hastalıklarını hatırlatan belirtilerde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu duygu ve düşünceler ile azmi ve cesareti, başarılı çalışmalarıyla ülkemize güç veren görme engelli kardeşlerimizin 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını tebrik ediyor. Tüm görme engelli çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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