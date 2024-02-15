Uzun süre devam eden boğaz ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uzun süre geçmeyen boğaz ağrısı, basit bir rahatsızlık değil, ciddi bir hastalığın işareti olabilir.

Bu konuda uyarıda bulunan Uzm. Dr. Arzu Öz, boğaz ağrısının soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon, alerji, reflü, tümör veya iltihap gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi.

Uzm. Dr. Öz, boğaz ağrısı uzun sürüyorsa, erken teşhis ve tedavi için mutlaka uzmana görünülmesi gerektiğini belirtti.

Uzun süre geçmeyen boğaz ağrısı, basit bir rahatsızlık değil, ciddi bir hastalığın işareti olabileceğine dikkat çekdili.

Bu konuda uyarıda bulunan Uzm. Dr. Arzu Öz, boğaz ağrısının soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon, alerji, reflü, tümör veya iltihap gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

Uzm. Dr. Öz, boğaz ağrısı uzun sürüyorsa, erken teşhis ve tedavi için mutlaka uzmana görünülmesi gerektiğini söyledi.

Arzu Öz, geçmeyen boğaz ağrısının genellikle altta yatan bir sağlık sorununun bir belirtisinin bulunduğunun altını çizdi.

Arzu Öz, erken teşhis, birçok durumda tedavi sürecini iyileştirebilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabileceğini ve Bu nedenle, ağrı uzun süre devam ediyorsa, profesyonel bir değerlendirme için uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

