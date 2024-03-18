Boğaz ağrısını şıp diye kesen yöntem ortaya çıktı. 10 dakika içerisinde yerle bir ediyor

Serhat Ağa
Boğaz ağrısını şıp diye kesen yöntem ortaya çıktı. 10 dakika içerisinde yerle bir ediyor
Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, turşu suyunun boğaz enfeksiyonlarını iyileştirmede nasıl yardımcı olabileceğini açıkladı.

Boğaz ağrısı, kişinin konforunu bozan rahatsız edici bir durum olduğu biliniyor. Genellikle bu durumda bal ve çay gibi doğal çözümlere başvururuz.

Ancak, bir uzman boğaz ağrısını hafifletmede etkili bir yöntem önerdi: Turşu tüketmek ve turşu suyu içmek.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanına göre, salamura suyunun faydası içeriğindeki tuz miktarında yatıyor.

Tuzlu veya şekerli solüsyonlar vücuttaki sıvıyı dışarı çekerek inflamasyonu azaltabilir.

Bu nedenle, tuz içeriği yüksek olan turşu suyunun boğaz ağrısını tedavi etmede etkili olduğu belirtiliyor.

Özellikle salatalık turşusunun asitli çözeltisi, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

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Ev yapımı bu çözüm, boğaz ağrısı semptomlarını ve tahrişi geçici olarak hafifletmek için idealdir.

Ancak, bu bir geçici çözümdür ve yaklaşık 10 ila 15 dakika içinde semptomlarda hafif bir düzelme sağlayabilir.

Uzmanlar, etkilerin kişiden kişiye değişebileceğini ve en iyi sonucu elde etmek için denemeler yapılması gerektiğini ekledi.

Bu yöntem, resmi bir tedavi yerine evde uygulanabilecek bir çözüm olarak görülmelidir.

Ayrıca, tuz tüketimine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Ortalama bir turşu kavanozunun günlük sodyum ihtiyacının yüzde 33'ünü karşıladığı belirtiliyor.

Yüksek şeker içeriğine sahip şekerli çay ve balın da benzer etkilere sahip olduğu söyleniyor.

Tuz kısıtlaması olan kişilerin, yüksek tuz içeriği nedeniyle turşu veya tuzlu su kullanmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulanıyor.

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