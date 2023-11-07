Boğaz ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Ankara'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Metehan Doğanay, boğaz ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı.

KAYNAK: DHA
Boğaz ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Metehan Doğanay, yaz tatilinde anneannesinin yanında boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Yapılan testler sonucunda lösemi olduğu ortaya çıktı. Metehan, kemoterapi tedavisine başladı ve hastalığına karşı savaşıyor. Metehan, hastane odasında Galatasaray’ın maçlarını kaçırmıyor.

Futbol oynamayı çok seviyor ve futbolcu olmayı hayal ediyor. Ayrıca futbolcu Mauro Icardi’nin kendisini ziyarete gelmesini çok istiyor.

Metehan’ın doktoru Doç. Dr. Turan Bayhan, Metehan’ın nadir görülen bir lösemi türü olan ‘akut miyeloid lösemi’ tanısı aldığını söyledi.

Bu hastaların hepsine ilik nakli gerekmediğini, bazı durumlarda gerekebileceğini belirtti.

Metehan’ın tedavisine iyi yanıt verdiğini ve ağızdan tedaviye devam edeceklerini ifade etti.

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