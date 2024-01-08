İşte boğaz ağrısı öksürük bronşit gibi rahatsızlıklara faydalı ot

Doğal besinler, insanların sağlıklı olmaları ve hastalıklara karşı korunmaları için tercih ettikleri gıdalardır.

Kırkdamar otu, faydaları ortaya çıkarılan ve araştırılan bitkiler arasındadır.

Çay olarak içildiğinde, boğaz ağrısı, öksürük, bronşit gibi sorunlara iyi gelmektedir.

KIRKDAMAR OTU NEDİR?

Damarlı çiçeksiz bitkiler, yaklaşık 100 türü olan bir bitki grubudur. Bu bitkilerin çiçekleri ve tohumları yoktur. Kibrit otu, atkuyruğu ve eğrelti otu bu gruba dahildir. Bu bitkiler kumlu topraklarda ve yol kenarlarında görülürler.

NASIL KULLANILIR?

Sinirli otunun çayı kan basıncını azaltabilir, bu nedenle düşük tansiyonu olanlar kullanırken dikkat etmelidir. Günde 1-2 çimdik kuru sinirli otu kaynatıp içebilirsiniz.

Dikkat: Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve doktorunuzun önerilerinin yerine geçmez.