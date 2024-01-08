İşte boğaz ağrısı öksürük bronşit gibi rahatsızlıklara faydalı ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
İşte boğaz ağrısı öksürük bronşit gibi rahatsızlıklara faydalı ot
Kırkdamar otunun boğaz ağrısı, öksürük, bronşit gibi rahatsızlıklarda çay şeklinde tüketildiğinde faydalı olduğunu altı çizildi.

Doğal besinler, insanların sağlıklı olmaları ve hastalıklara karşı korunmaları için tercih ettikleri gıdalardır.

Kırkdamar otu, faydaları ortaya çıkarılan ve araştırılan bitkiler arasındadır.

Çay olarak içildiğinde, boğaz ağrısı, öksürük, bronşit gibi sorunlara iyi gelmektedir.

KIRKDAMAR OTU NEDİR?

Damarlı çiçeksiz bitkiler, yaklaşık 100 türü olan bir bitki grubudur. Bu bitkilerin çiçekleri ve tohumları yoktur. Kibrit otu, atkuyruğu ve eğrelti otu bu gruba dahildir. Bu bitkiler kumlu topraklarda ve yol kenarlarında görülürler.

NASIL KULLANILIR?

Sinirli otunun çayı kan basıncını azaltabilir, bu nedenle düşük tansiyonu olanlar kullanırken dikkat etmelidir. Günde 1-2 çimdik kuru sinirli otu kaynatıp içebilirsiniz.

Dikkat: Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve doktorunuzun önerilerinin yerine geçmez.

İlgili Haberler
İshali kesiyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Son Haberler
2024 hac kontenjanı belli oldu. Resmen duyuruldu Gündem
2024 hac kontenjanı belli oldu. Resmen duyuruldu
Atatürk düşmanı Kerem Ökten'in diploması sahte çıktı. İTÜ suç duyurusunda bulunacak Gündem
Atatürk düşmanı Kerem Ökten'in diploması sahte çıktı. İTÜ suç duyurusunda bulunacak
MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star şampiyonu Esra mı Tahsin mi oldu? Magazin
MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star şampiyonu Esra mı Tahsin mi oldu?
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı Gündem
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
Avrupa Birliği ordusu kurulsun çağrısı Dünya
Avrupa Birliği ordusu kurulsun çağrısı
PSG Amatör Lig takımına acımadı: 9-0 Spor
PSG Amatör Lig takımına acımadı: 9-0
Sinan Ateş cinayetinde soruşturmaya yerel seçim ayarı. Savcı 2 aylık izne çıktı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde soruşturmaya yerel seçim ayarı. Savcı 2 aylık izne çıktı