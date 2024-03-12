Uzun süre geçmeyen boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uzun süreli ve artan bel ve boyun ağrılarının, disk kaynaklı mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığının ancak muayene ile anlaşılabileceğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canan Yıldırım, bu konuda bilgi verdi.

Uzm. Dr. Yıldırım, boyun ve bel ağrılarının sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine açıklamalarda bulunarak, “İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatlarında en az bir defa boyun ağrısı deneyimler. Özellikle son dönemlerde cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artmasıyla boyun ağrılarının sıklığı da artış gösteriyor. Boyun ağrılarına, o bölgedeki kemik yapılar, kaslar, bağ dokuları ve diskler neden olabildiği gibi, farklı bir bölgeden kaynaklanan yansıyan ağrılar da söz konusu olabilir. Halk arasında yaygın olarak bilinen boyun fıtığı, boyun ağrılarının sadece küçük bir yüzdesini oluşturur. Boyun fıtığı, radyolojik bir bulgu olup, MR görüntülemelerinin yaygınlaşmasıyla daha geniş kitlelerce bilinir hale gelmiştir. Gerçekte, boyun fıtıkları bazen hiçbir şikayeti olmayan bireylerde dahi tespit edilebilen bir durumdur. Boyun ağrısının asıl nedenini anlamanın yolu, Fizik Tedavi Doktorunuzun sizi muayene etmesinden geçer” dedi.

Dr. Yıldırım, bel fıtığı risk faktörlerine de değinerek, “Bel fıtığı, şikayeti olmayan bireylerde dahi MR ile saptanabilen bir anatomik rahatsızlıktır. Aşırı kilo alımı, yanlış oturma veya yatma pozisyonları, uzun süreli eğilerek çalışma, düzenli egzersiz yapmamak, hareketsiz bir yaşam sürdük ve sigara içmek gibi faktörler, kişinin kendi kontrolünde olan risk unsurlarıdır. Bel fıtığının oluşumu, büyümesi ve hatta ameliyat gerektirecek duruma gelmesi, bireyin yaşam tarzıyla doğrudan ilişkilidir” şeklinde konuşmasını tamamladı.