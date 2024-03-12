Uzun süre geçmeyen boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kaynak: İHA
Uzun süre geçmeyen boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Fiziksel Rehabilitasyon ve Terapi Alanında Uzman Dr. Canan Yıldırım, “Kronikleşen ve giderek şiddetlenen boyun ağrılarının altında yatan nedenin tespiti için, fizik tedavi doktorunuzun sizi değerlendirmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Uzun süreli ve artan bel ve boyun ağrılarının, disk kaynaklı mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığının ancak muayene ile anlaşılabileceğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canan Yıldırım, bu konuda bilgi verdi.

Uzm. Dr. Yıldırım, boyun ve bel ağrılarının sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine açıklamalarda bulunarak, “İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatlarında en az bir defa boyun ağrısı deneyimler. Özellikle son dönemlerde cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artmasıyla boyun ağrılarının sıklığı da artış gösteriyor. Boyun ağrılarına, o bölgedeki kemik yapılar, kaslar, bağ dokuları ve diskler neden olabildiği gibi, farklı bir bölgeden kaynaklanan yansıyan ağrılar da söz konusu olabilir. Halk arasında yaygın olarak bilinen boyun fıtığı, boyun ağrılarının sadece küçük bir yüzdesini oluşturur. Boyun fıtığı, radyolojik bir bulgu olup, MR görüntülemelerinin yaygınlaşmasıyla daha geniş kitlelerce bilinir hale gelmiştir. Gerçekte, boyun fıtıkları bazen hiçbir şikayeti olmayan bireylerde dahi tespit edilebilen bir durumdur. Boyun ağrısının asıl nedenini anlamanın yolu, Fizik Tedavi Doktorunuzun sizi muayene etmesinden geçer” dedi.

Dr. Yıldırım, bel fıtığı risk faktörlerine de değinerek, “Bel fıtığı, şikayeti olmayan bireylerde dahi MR ile saptanabilen bir anatomik rahatsızlıktır. Aşırı kilo alımı, yanlış oturma veya yatma pozisyonları, uzun süreli eğilerek çalışma, düzenli egzersiz yapmamak, hareketsiz bir yaşam sürdük ve sigara içmek gibi faktörler, kişinin kendi kontrolünde olan risk unsurlarıdır. Bel fıtığının oluşumu, büyümesi ve hatta ameliyat gerektirecek duruma gelmesi, bireyin yaşam tarzıyla doğrudan ilişkilidir” şeklinde konuşmasını tamamladı.

İlgili Haberler
Uyurken artan sırt ve boyun ağrılarına kesin çözümler ortaya çıktı
Uzmanı sırt ve boyun ağrılarını bitirecek formülü açıkladı
İki haftadan uzun süren bel ve boyun ağrılarına dikkat. Uzmanı uyardı
Uzmanı uyardı. Boyun ağrılarında bunlara dikkat
Boyun ve bel ağrılarına doğal çözümler
Son Haberler
İstiklal Marşı 103 yaşında! Mehmet Akif'in Türk Milleti'ne büyük mirası Gündem
İstiklal Marşı 103 yaşında! Mehmet Akif'in Türk Milleti'ne büyük mirası
Erol Bulut bütün futbolculara yasakladı Spor
Erol Bulut bütün futbolculara yasakladı
14 yaşındaki iki öğrenci okul çıkışı birbirini bıçakladı Gündem
14 yaşındaki iki öğrenci okul çıkışı birbirini bıçakladı
Ispanak ve pırasa pişirenler dikkat! 1 bardak ekleyin lezzeti iki katına çıksın Yemek Tarifleri
Ispanak ve pırasa pişirenler dikkat! 1 bardak ekleyin lezzeti iki katına çıksın
Hint Okyanusu'nda dehşet Gündem
Hint Okyanusu'nda dehşet
Tunç Soyer kaygılım dedi. İzmir'deki son anket sonuçlarını paylaştı Gündem
Tunç Soyer kaygılım dedi. İzmir'deki son anket sonuçlarını paylaştı
Galatasaray seçime gidiyor. Tarihi resmen açıklandı Spor
Galatasaray seçime gidiyor. Tarihi resmen açıklandı