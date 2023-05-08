Boyun ve bel ağrılarına doğal çözümler

Editör: Erkavim Yıldırım

Boyun fıtığı rahatsızlığı genellikle ters ve ani yapılan hareketler ile meydana gelen bir rahatsızlık olarak bilinir. Bazen sorun yalnızca yapısal nedenlerle meydana gelebilir. Uzun süre hareketsiz tutarak bir noktaya bakmak, bilgisayar ve tv karşısında uzun süre oturmak, egzersiz yapmamak ve soğuk klimaların olduğu ortamda bulunmak olarak sayılabilir. Boyun fıtığı nedeniyle kol ve baş ağrısı da meydana gelebilir. Evde boyun fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemlerle çözüm üretilebilir. Peki boyun fııtığı nasıl geçer? Evde boyun fıtığına ne iyi gelir? İşte boyun fıtığı nedenleri ve boyun fıtığı ağrısına iyi gelen öneriler...

Omurgadaki kemiklerin zaman içerisinde zedelenmesi ya da çevresel faktörlere bağlı olarak zarar görmesi sonucu boyun fıtığı oluşabilir. Sinir köklerinin üzerinde oluşan tahribat, giderek fıtığa dönüşür. Kadınlarda görülme riski erkeklere oranla iki kat daha fazladır.

Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir? Evde Boyun Fıtığı Ağrısına İyi Gelen Doğal ve Bitkisel Çözümler

Magnezyum ağırlıklı beslenmek: Doktorların ve beslenme uzmanlarının ortak görüşüyle magnezyum ağırlıklı beslenme boyun fıtığı ağrılarını minimum seviyeye çekmek için idealdir. Öğün aralarında tüketilebilecek ceviz ve badem gibi kuru yemişler önerilen gıdalar arasında yer alıyor. Akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetleri olan fasulye ve mercimek de magnezyum açısından oldukça zengindir.

Masaj: Profesyonel olarak yapılan masajlar bel ve boyun fıtıklarına çok iyi gelmektedir. Ancak bilinçsiz bir şekilde, ev ortamında bu tür masajlar yapılmamalıdır. Çünkü yapılacak yanlış ve aşırı bir hareket fıtık ağrılarının çok daha azmasına neden olabilir.



Stresten uzak durmak: Sadece fiziksel nedenler değil stres gibi psikolojik temelli etkenler de boyun fıtığına neden olabilir. Stres ve kaygı gibi kişilerin fizyolojisini olumsuz etkileyen ortamlardan kaçınılmalıdır.



Egzersizler: Boyun fıtığı teşhisi konulan kişiler düzenli olarak boyun egzersizleri yapabilirler. Boyun öne ve arkaya doğru hareke ettirilebilir, boyun dik tutularak sağa ve sola çevrilebilir, eller başın arkasında birleştirip öne doğru itmek ve bu direnç göstermek boyun fıtığı için yapılanbilecek hareketlerdendir.



BOYUN FITIĞI VE KOL AĞRISI NASIL GEÇER?

Kronik ağrı tedavisi için aromaterapi; İki buçuk çay kaşığı kayısı çekirdeği, jojoba veya tatlı bademyağı ile karıştırıp, derinize masaj yapmak suretiyle irice yedirerek ağrıyan bölgenize sürün. İltihabı gidermek ve kasları gevşetmek için lavanta kullanın. Şişkinliği gidermek ve iyileşmeyi hızlandırmak için, okaliptüsü deneyin. Eklem ağrılarını ve serdiğini geçirmek için zencefil kullanın.

Kronik ağrı tedavisi akupres; Ağrının baş gösterdiği yere bağlı olarak, ağrıların giderilmesinde değişik akupres teknikleri uygulanabilir. Baş veya işaretparmağınızın uçlarıyla ilgili bölgelere 1 dakika sürelerle basınç uygulayın. Karın ağrıları için, başparmağınızı ayak bileğinizin dört parmak yukarısına, bacağınızın iç kısmına yerleştirip bastırın. Aynı işlemi diğer bacağınızda da tekrarlayın. Uyarı! Gebeyseniz, bu noktaya baskı uygulamayın. Vücudun üst kısmındaki ağrıları gidermek için, başparmağınızı önkolunuzun üst kısmına, bileğinizin iki parmak yukarısına yerleştirin. Aynısını diğer kol üzerinde de tekrarlayın. Bu işlemleri toplamda üç kez uygulayın.

Boyun ağrısı için bitkisel tedaviler de mevcut;

ettiğiniz adaçayı posasınu söğüt yaprağı suyu ile karıştırarak lapa kıvamına getirilip, boyuna sarılarak boyun ağrılarından kurtulabilirsiniz.

-Servi kozalağı iyice öğütülerek toz haline getirilip elenir, daha sonra bu toza merhem kıvamına gelinceye kadar zeytinyağı ilave edilerek iyice karıştırılır. Hazırlanan bu merhem ile boyun bölgesi ovularak boyun ağrısından kurtulabilirsiniz.

-Kurutulmuş kedi otu saçakları iyice dövülerek öğütülür. Daha sonra elenerek tozu zeytinyağı ile karıştırılarak hamur kıvamına getirilip ısıtılarak boyuna sarılabilir. Böylece boyun ağrılarından kurtulabilirsiniz.

-Söğüt yaprakları ve ada çayı ayrı ayrı su içerisine atılarak haşlanır, daha sonra sıkarak elde