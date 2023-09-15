Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olan 8 alışkanlık ortaya çıktı. Uzmanlardan dikkat çeken tavsiyeler

ABD'de yapılan araştırmaya göre; Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olan 8 alışkanlık ortaya çıktı.

Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olan 8 alışkanlık ortaya çıktı. Uzmanlardan dikkat çeken tavsiyeler

Euronews'te yer alan habere göre; ABD'de yapılan bir araştırmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Bilim insanları araştırmaya konu olan binlerce insanın yaşlarını, yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve hayat kalitelerini inceledi ve bir liste çıkardı.

İŞTE UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI OLAN 8 ALIŞKANLIK…

-Fiziksel olarak aktif olmak ya da spor yapmak

-Kimyasal ya da sentetik uyuşturucu madde kullanmamak

-Sigara içmemek

-Stresle başa çıkabilmek İyi beslenmek

-Aşırı içki içmemek

-Düzenli uyumak,

-Uyuduğu ortamda hijyene dikkat etmek

-Olumlu sosyal ilişkilere sahip olmak gibi alışkanlıklara sahip olan insanlar diğer insanlara göre çok daha sağlıklı ve uzun yaşıyor.

“SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI BENİMSEMEK İÇİN ASLA GEÇ DEĞİL”

Uzmanı şu açıklamayı yaptı:

“En büyük fayda, bu sekiz alışkanlığa 40'lı yaşlarından itibaren sahip olan kişilerde görüldü, ancak faydalar yine de bu değişiklikleri daha sonra yapmaya başlayan kişilerde de görülüyor diyor. Sağlıklı yaşlanmayı gündemimize almak için ne çok erken ne de çok geç.”

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