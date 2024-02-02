Uzun yaşamak elinizde

UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

Uzmanlara göre, uyku metabolizmamız için çok önemli bir faktör. Vücudumuzun, zihnimizin ve ruhumuzun dinlenmesi için her gün neredeyse aynı saatte yatıp kalkmalıyız.



BOL SU İÇİN

Uzmanlar suyun yaşamsal bir rol oynadığını belirtiyor. Vücudumuzun %75'i sudur ve içinde birçok hayati bileşen bulunur. Vücudumuzdaki su seviyesini korumak için günde en az 8 bardak su tüketmeliyiz.



EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz yapmak sadece vücudumuz için değil, aynı zamanda ruh halimiz için de faydalıdır. Egzersiz yapmak mutluluk hormonu salgılar. Zamanınız olmadığını veya tembel olduğunuzu düşünüyorsanız, en azından günde 10 dakika ip atlamayı deneyin. Bu şekilde birçok kardiyovasküler hareketi aynı anda yapabilir ve hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz.



LİFLİ BESLENİN

Lifli gıdalar sindirim sistemimizi düzenler, kan kolesterolünü düşürür ve kilo almayı önler. Lifli gıdaları günlük diyetinize eklemeyi unutmayın.



KAHVALTINIZDA PROTEİN OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Protein sağlığınız için çok önemlidir ve kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Kahvaltınızda protein içeren gıdalar tüketmeye çalışın.



SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN

İşinizden memnun değilseniz ve değiştiremiyorsanız moralinizi bozmayın. Her gün iş aramaya devam edin, belki iki haftada belki beş ayda yeni işinizi bulacaksınız, asla pes etmeyin. Yeni işinize başladığınızda eski işinize veda etmek sizi çok mutlu edecek.



AFFETMEYİ ÖĞRENİN

Geçmişi geride bırakın. Kin ve intikam gibi duygular hem mutsuz hem de sağlıksız yapar. Hayatınızda bir şeye takılıp kalmayın, affedin ve hayatın güzelliklerini görün. Affetmek başta zor gelebilir ama imkansız değildir. Zaman ve sevgi her şeye çare.



HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Monosodyum glutamat gibi zararlı maddeleri her gün hayatımıza sokuyoruz. Hazır gıdalardan ve kimyasallardan kaçının ve organik bir yaşam sürün.



HOBİLERİNİZE ZAMAN AYIRIN

Gün içinde istemediğimiz birçok şey yapmak zorunda kalabiliyoruz. Peki ya kendimiz? Kendimize zaman ayırmayı hak etmiyor muyuz? Sizi mutlu eden hobilerinize günde en az yarım saat ayırın.

CHECK UP YAPTIRIN

Altı ayda bir check up yaptırmayı ihmal etmeyin. Hastalıkların erken teşhisi hayat kurtarır.

Multivitamin Kullanın

Vitaminlerin kilo yaptığına dair endişelerinizi bir kenara bırakın ve doktorunuzun tavsiyesiyle multivitamin alın.





ALKOL VE SİGARADAN UZAK DURUN

Alkol, arada bir içenler için eğlence, sürekli içenler için ise bir ölüm kapanıdır. Alkolü ve içinde 4000 zehir bulunduran sigarayı hayatımızdan çıkarırsak sağlığımıza en büyük iyiliği yapmış oluruz.