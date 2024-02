İyimserlik ömür uzatıyor mu? İşte bilimsel araştırmadan çıkan sonuçlar…

Bir grup bilim insanı, 200'den fazla insan üzerinde yaptıkları uzun süreli araştırmada, iyimserliğin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeye yardımcı olduğunu keşfetti.

Çalışmalar, hayata pozitif bakan insanların, daha az stres kaynağıyla karşılaştıkları ve daha sağlıklı ve uzun ömürlü oldukları gösteriyor.

Bilim insanları, iyimserlerin karamsarlara göre stresli durumlarla aynı şekilde başa çıktıklarını, ancak bunlardan daha çabuk toparlandıklarını buldular.

Daha önce yapılan çalışmalar da iyimserliğin daha uzun ve sağlıklı yaşamla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu, ancak araştırmacılar, bardağın yarısı dolu görmenin sağlıklı yaşlanmaya nasıl katkıda bulunduğunu tam olarak açıklayamamıştı.

Uzmanlar, iyimserliğin uzun yaşam, sağlıklı yaşlanma ve daha az ciddi hastalık riskiyle ilişkili olduğunu gösteren önceki çalışmalardan yola çıkarak iyimserliğin yaşlılarda stresin etkilerine karşı koruyucu olup olmadığını araştırmak akıllıca bir sonraki adımdı diyerek vurguladı.

İYİMSERLİK NEDİR?

Her işi ve her düşünceyi iyi olarak değerlendiren bir kişilik özelliğidir. Bireyin yaşadığı her durumun iyi yanını gören bir dünya görüşüdür.

ÖĞRENİLMİŞ İYİMSERLİK NEDİR?

İyimserliğin bisiklete binmek gibi öğrenilebilecek bir özellik olduğunu ortaya koyan bir durumdur.