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Vaka sayılarında düşüş... Haftalık korona tablosu açıklandı

15-21 Ağustos haftalık vaka tablosuna göre, 80 bin 20 yeni vaka tespit edildi, 231 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 00:22
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Vaka sayılarında düşüş... Haftalık korona tablosu açıklandı

Vaka sayılarında düşüş... Haftalık korona tablosu açıklandı
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Haftalık Korona Virüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 15-21 Ağustos tarihleri arasında 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 102 bin 231 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti.

8-14 Ağustos arasında tespit edilen vaka sayısı ise 143 bin 778. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 44,34 azaldı.

AŞILAMA 152 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığı, aşılamaya ilişkin son verileri de paylaştı.

Bugüne kadar, 58 milyona yakın 1'inci doz, 53 milyonun üzerinde 2'nci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 152 milyon 50 bin 973 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise; Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Sedat
3.09.2022 01:04
Sağlık bakanı 3 gün üst üste vaka sayısı Bin altında olunca masken kalkacak dedi ve kaldırdı şimdi günlük 11-12 Bin vaka var maske zorunluluğu neden yok?  
 
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