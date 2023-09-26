Vakıf Katılım'da Genel Müdür istifa etti

Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan İkram Göktaş'ın yerine kurumun Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, Genel Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

KAYNAK: AA
Vakıf Katılım'da Genel Müdür istifa etti

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük görevini yürütmek üzere Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, vekaleten görevlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "İkram Göktaş Beyefendi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak vizyoner ve öngörülü duruşuyla Vakıf Katılım’ın bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağladı.

2015 yılında kuruluş aşamasında görevine başlayan Sayın İkram Göktaş, görevini layıkıyla yerine getirerek önemli başarılara imza attı. İkram Göktaş Beyefendi’ye verdiği özverili hizmetler için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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