Vakıfbank dev fabrikayı kelepir fiyata icradan satıyor. Fabrika 138 dönüm alan üzerine kurulu

Vakıfbank, Naksan Holding’in alacağını tahsil etmek amacıyla Bakım Elektrik Plastik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ adlı fabrikayı icradan satışa çıkardı. Fabrika, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor ve 138 bin 123 metrekarelik bir alana kurulu. İcradan satış ihalesinin 326 milyon TL olarak belirlendiği bu fabrikanın sahibi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Naksan Holding, FETÖ soruşturması sonrası TMSF denetimine geçmişti. Bu süreçte, Gazianteli Nakıpoğlu Ailesi’nin şirketleri kamuya geçti. Naksan Holding’in bilinen markalarından Royal Halı ve Naksan Plastik de TMSF denetimine dahil edilen markalar arasında yer alıyor.

Bu devasa fabrikanın icradan satış ihalesi 28 Mart’ta gerçekleşecek. Eğer ilk ihalede alıcı bulunmazsa, ihale 25 Nisan’da yenilenecek. İşte Türkiye’nin bu önemli sanayi tesisinin geleceği bu ihalede şekillenecek.