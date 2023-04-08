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Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank Galatasaray HDI Sigorta'ya set vermedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 19:36
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Vakıfbank Galatasaray HDI Sigorta'yı geçti

Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Setler 25-21, 25-23, 25-23 sonuçlandı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop (Aylin Acar, Karutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Ogbogu)

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Emine Arıcı, Sude Hacımustafaoğlu, İrem Özsoy, Eda Kafkas)

Setler: 25-21, 25-23, 25-23

Süre: 73 dakika (22, 26, 25) (AA)

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