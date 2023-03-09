Galatasaray'da flaş Firmino gelişmesi. Dünya devlerini peşine taktı

Galatasaray'ın sezon sonu için transfer görüşmelerine başladığı dönemde Liverpool'dan ayrılacağı kesinleşen Roberto Firmino, dünya devlerini peşine taktı.

LİSTEDE FENERBAHÇE DE VAR

Türkiye'den Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızla, Barcelona ve Inter'in temasa geçtiği ortaya çıktı.

Sambacı'nın menajerlik şirketiyle masaya oturan iki dev kulüp de Firmino'nun transferini bir an önce bitirmeyi ve resmen açıklamayı hedefliyor.

TAFFAREL DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Barcelona ile Inter'in devreye girmesiyle Galatasaray'ın bu transferdeki şansı oldukça azalmış durumda olduğu öğrenildi.

Firmino'yu ikna için Brezilyalı efsane Taffarel'in devrede olduğu belirtiliyor.

15 GOLE ETKİ ETTİ

Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 27 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.