Vakıfbank set vermedi

Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 19. haftasında Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Özkan Melike Erol
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Milanova)
Vakıfbank: Cansu Özbay, Kübra Akman, Ogbogu, Braga, Carutasu, Bajema (Ayça Aykaç)
Setler: 14-25, 17-25, 18,25
Süre: 74 dakika (22, 24, 28)
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