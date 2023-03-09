Galatasaray'da Muslera sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sakatlığını atlatan Fernando Muslera, takımla birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam etti.
Üçerli grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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