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Galatasaray'da Muslera sevinci

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığını atlatan Muslera, takımla yapılan antrenmana katıldı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:14
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Galatasaray Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray'da Muslera sevinci
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sakatlığını atlatan Fernando Muslera, takımla birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Üçerli grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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