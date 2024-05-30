Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alacak Başvuru şartları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alacak Başvuru şartları belli oldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, çeşitli pozisyonlarda toplam 122 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bu pozisyonlar arasında mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana uygun olarak, 2022 KPSS puanına sahip ve 18-35 yaş arası adaylar arasından 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi ve 7 şoför alınacak.

Adayların başvuruları, e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı portalı aracılığıyla 9 Haziran tarihine kadar gerçekleştirilebilcek. Yalnızca elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilecek olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

Her aday, yaşadığı il ve öğrenim durumuna uygun olarak yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

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