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Vakıflar Genel Müdürlüğüne Sinan Aksu atandı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu atandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:46
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Vakıflar Genel Müdürlüğüne Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu atandı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Sinan Aksu atandı
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Aksu'nun atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sinan Aksu'dan önce bu görevi yürüten Burhan Ersoy'un emekli olduğu öğrenildi.

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