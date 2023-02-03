Vakıflar Genel Müdürlüğüne Sinan Aksu atandı

Aksu'nun atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sinan Aksu'dan önce bu görevi yürüten Burhan Ersoy'un emekli olduğu öğrenildi.
Aksu'nun atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sinan Aksu'dan önce bu görevi yürüten Burhan Ersoy'un emekli olduğu öğrenildi.
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