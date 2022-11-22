Vakit daralıyor, telaş artıyor - Kerim Yılmaz

Terör, emperyalistler açısından silahlı şiddet yoluyla yürütülen bir uluslararası siyasettir. Kandan, acıdan, korkudan, şüpheden, huzurlu yaşam kaygılarından beslenir. Böylelikle demokratik hukuk devleti işleyişini örseleyip, baskılayarak halkın iradesini, endişe ve korkuyla, yönlendirmek ve teslim almak ister.

Terör görünüşte hangi amaca matuf olursa olsun ya da öyle sanılsın gerçekte insanlık dışıdır. Lanetlenmesi ve topyekün karşı durulması gerekir.

Terörle mücadele siyaset üstü bir konudur. İç siyasette toplumun tercihlerini değiştirme amaçlı kullanılması toplumsal dayanışmayı ve devlete güveni zedeler. Terörle mücadele edildiğinin parti propagandasına dönüştürülmesi her şeyden çok terörle mücadeleye zarar verir.

Bu vesileyle bir kez daha terörü ve teröristleri, destekleyen ve medet umanları lanetliyorum. Devletin, hukuk içerisinde yapılacak mücadelede tecrübe kazanmış güvenlik örgütümüzün başarılı olacağına inanıyorum.

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Yirmi yıllık iktidarını en baştan beri değişik çevrelerle kurduğu ittifaklarla sürdüren AKP, adeta kullan at misali öncekileri bozdu. Gelinen noktada son müttefiki MHP’nin de artık kendini kurtaramayacağının farkına vardı. Şimdi de ilkesiz, dengesiz, tutarsız nafile ataklar yapıyor.

Seçime yedi ay varken ve zamanında yapılacak seçimde aday olamayacağı anayasanın açık emri olmasına rağmen, muhalefetin adayı kim olacak tartışmasını sürekli gündemde tutuyor. Bu yolla 6'lı bölmeye çalışıyor ama bir türlü başaramıyor.

Bu kez dönüp terörist dediği HDP'ye Adalet bakanı başkanlığında heyet gönderiyor, gel beraber anayasa yapalım diyor. Sıcak karşılanmanın verdiği sevinçle S. Demirtaş’ı özel uçak ile babasını görmeye gönderiyor. Ama uzay mekiğiyle Mars'a gönderse durum değişmez cevabını alıyor.

Ahmet Kaya’nın mezarını Türkiye’ye getirmeye kalkıyor, ailesinin sert tavrıyla karşılaşıyor. Alevilere şirinlik bağlamında Cem evlerinin elektrik-su faturalarını ödeme ulufesiyle Kültür Bakanlığına bağlamaya çalışıyor, o cenahtan da karşılık bulamıyor.

Dışarıda, katil, şerefsiz dedikleriyle- önce Suud, BAE son olarak da Sisi- para bulmak için sarmaş dolaş oluyor. İçeride illet, zillet dediği İyi Parti’yi yine, yeniden yoklamaya kalkıyor. Sayın Meral Akşener uzatmadan; milletin hakkının pey sürüldüğü kumar masasında olmayız diyerek cevabını verince geri başa dönüyor.

Halk fakir halk açlık sınırı altında, enflasyon ve fiyatlar kontrol dışı artıyor tarihte ilk kez peynir fiyatı et fiyatını geçti.

Bir avuç iktidar yandaşı hariç herkes fakirleşti, toplumun direği orta sınıf yere serildi. Yirmi yıldır satıp savdı ve sermayeyi tüketti, ona seçim kazandıracak, halkın yoksullaşması sorununu çözecek ne para kaldı ne de kredi. Seçim sonrasına erteleyip daha derinleştirdiği büyük ekonomik felaketi en iyi o görüyor.

Resmî açıklamalarını üç kez değiştirdikleri Taksim saldırısı, toplumsal refleksle karşılaştığı için Suriye'ye sınır ötesi harekatla milliyetçi oyları ve tabanını konsolideye çalışıyor. ABD ve İngiltere'nin iki gün önce açık ettiği için teröristler hala oradalarmış gibi bölgeyi bombalayarak terörist öldürmeye çalışıyor. Balyozla sinek öldürme misali yapılan harekât da göstermelik kalıyor.

Ayakkabı numaralarına kadar bildiklerini, attıkları her adımı bildikleriyle övündükleri teröristlerin Mersin'e 9 saat paramotorlar geldiklerini göremiyor. Bombacı kadın İstiklal 'deki bankta 45 dakika oturuyor patlatıncaya kadar fark edemiyorlar. Terörle mücadele, iyi istihbarat ve hava değil akılcı sevk ve idare işidir. Ne yazık ki iç siyasetin şehvetine kapılıp giden güvenlik bakanı tek makale okumadığı için bunu da bilmiyor.

Zor bir kışa giren ahali ısınma, beslenme, barınma derdine düşmüş, iktidar açısından da zor geçecek bir dönem hızla yaklaşıyor. Hazine tamtakır, seçim yılına girerken bütçe açıkla başlıyor, borçlanmanın faizi yüksek, buna rağmen dışarıdan para bulamıyor.

İktidar herkesle ittifak kurmak için çaba sarf ediyorsa; Level atlamak için tüm tuşlara aynı anda basılması gibi game over yazmasına az kaldı.