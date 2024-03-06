Valeriana officinalis’i kimler tüketmemeli

Ersoy Özdem
Valeriana officinalis’i kimler tüketmemeli
Valeriana officinalis,Kedi otu, pembe ve beyaz çiçekli, hoş kokulu bir bitki. Peki yararları neler? İşte yanıtı...

Kedi otunun bilimsel adı Valeriana officinalis. Kedi otunun kökü, uykusuzluk, stres, anksiyete, kas spazmları ve sindirim sorunları gibi çeşitli rahatsızlıklarda doğal bir tedavi olarak kullanılmakta.

NASIL KULLANILIR?

Kedi otunun faydalarından yararlanmak için, bitkinin kurutulmuş kökünü çay olarak demleyebilir, kapsül veya hap şeklinde alabilir ya da tentür olarak kullanabilirsiniz. Ancak, kedi otunun dozuna ve kullanım süresine dikkat etmek gerekir. Çünkü aşırı miktarda veya uzun süreli kullanım, bazı yan etkilere neden olabilir.

YAN ETKİLERİ

Bunlar arasında baş ağrısı, mide bulantısı, huzursuzluk, görme bozukluğu, kalp çarpıntısı ve karaciğer hasarı sayılabilir. Ayrıca, kedi otunu hamilelik, emzirme, ameliyat öncesi veya sonrası, alkol, uyku ilaçları veya antidepresanlar ile birlikte kullanmamak gerekir.

Kedi otu, antidepresan yerine kullanılabilecek doğal bir alternatif olabilir. Ancak, bu konuda doktorunuza danışmadan karar vermemenizi öneririz. Çünkü her kişinin durumu farklı olabilir ve kedi otu, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, kedi otunu kullanmadan önce, sağlık durumunuzu, ilaçlarınızı ve alerjilerinizi doktorunuzla paylaşmanız önemli...

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