Egzama hastalarına müjde. İşte şifa saçan ot

Doğal gıdaların popülerliği arttıkça, şifalı otlara da ilgi büyüyor. Fakat şifalı otların sağlık yararlarından faydalanmak istiyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Üzerlik otu, sulu egzamada rahatlama sağlayan bir bitki olarak dikkat çekiyor.

Üzerlik otu ne demek?

Sedefotugiller ailesinden olan üzerlik otu, Afrika, Asya ve Amerika’nın ılıman bölgelerinde yetişen, beyaz çiçekli, çok dallı bir bitkidir. 35 cm boyunda, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Çiçekleri beyazımsı yeşil renklidir. Meyveleri düz yuvarlak bir kapsül şeklindedir. Tohumlarında harmalin, harmin, harmalol, peganin gibi glikozitler ve kırmızı renkli bir madde bulunur.

Yararları…

Sinir sistemine iyi gelir. Balgamı atar. Mide ve kulunç ağrılarını hafifletir. Sulu egzamada kaşıntı ve kızarıklığı azaltır.

Üzerlik otu nasıl kullanılır?

Tütsü şeklinde kullanımı eski zamanlardan beri vardır. Anadolu’da insanlar üzerlik otunun tütsüsünün nazarı defettiğine inanır. Ayrıca tütsü dumanı yosun, küf, parazit ve bakterilerin oluşumunu önlemek için de kullanılır.

Kurutularak baharat olarak, taze olarak salata ve yemeklere eklenerek kullanılabilir.

Kozmetik sektöründe, cilt bakımı veya sivilce, akne ve egzama gibi cilt sorunlarında yağ olarak kullanılabilir.

Tentür halinde ağrı kesici ve iltihap önleyici olarak kullanılabilir.

Kaynatılarak demlendirilerek üzerlik otu çayı olarak da içilebilir.

Kaynatılarak buharı, ağız ve burun yoluyla solunarak alerji belirtilerini azaltmak için kullanılabilir veya bazı ilaçların yapımında doğrudan kullanılabilir.

Üzerlik otu, sağlık alanında uygulamaları ile tanınan bir bitkidir. Sağladığı yararlar ve kullanım çeşitliliği ile sıkça tercih edilen bir bitkidir. Yağ, tentür, baharat ve çay gibi farklı formlarda kullanılabilir. Fakat her bitki ve takviye gibi kullanmadan önce bir uzmana başvurmanız önerilir.

Egzama ne anlama gelir?

Atopik dermatit veya yaygın adıyla egzama, cildin kurumasına, kaşınmasına, dökülmesine ve lekelenmesine neden olan ve bulaşıcı olmayan sık görülen bir iltihaplı cilt hastalığıdır. Ciltteki bu değişiklik, cildin nemini korumasına ve vücudu dış faktörlere karşı savunmasına yardımcı olan cilt bariyer işlevini bozar.