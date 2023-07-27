Valilikten yağış uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Düzce Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27 Temmuz 2023 günü saat 18.00 ile 28 Temmuz 2023 06.00 saatleri arasında Zonguldak, Düzce, Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.