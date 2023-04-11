Valladolid taraftarı Ronaldo'ya isyan bayrağı çıkardı: Hemen git

Brezilya Milli Takımı'nın ve futbol tarihinin efsanelerinden olan Ronaldo Nazario, 2018 yılında LaLiga ekibi Real Valladolid'in çoğunluk hakkını 30 milyon Euro karşılığında almıştı. Ronaldo'nun başkanlığında Valladolid, 2 kez lig yükseldi. 1 kez de küme düştü. Bu dönemde taraftarlar ile Ronaldo Nazario arasındaki gerilim giderek artıyor.

AYRILIK KULÜBÜ İKİYE BÖLDÜ

Nisan ayı başında kulüp teknik direktör Jose Rojo ile yollarını ayırdı. Kulüp içinde bölünmelere neden olan bu karardan önce Rojo, 75 maçta takımın başında yer almıştı. Arjantin basınında yer alan habere göre; Ronaldo'nun takımının haklarını savunması gerektiğinde sessiz kaldığına inanan taraftarlar tepkilerini artırıyor.

"RONALDO HEMEN GİT!"

Taraftarlar yakın dönemde stadyumda başkana tepkilerini dile getiren pankartlar astı. Bunlardan birisi de "Ronaldo, Real Madrid'i mi savunuyor? Valladolid'i mi?" şeklindeydi. 2 sezon önce de Ronaldo'nun kulübe odaklanması gerektiğine dair tepkiler yer alıyordu. Son olarak ligdeki kötü gidiş sonrası taraftarlar, Ronaldo stadyumdayken; "Ronaldo hemen git!" tezahüratları yaptı.