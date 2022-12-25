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Van Edremit’te icradan satılık arsa

T.C. Van 2. İcra Dairesi tarafından Van Edremit'te 11.000 m² arsa icradan satılacak.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 10:36
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Van Edremit’te icradan satılık arsa

Van Edremit’te icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Van İl, Edremit İlçe, SUPHAN Mahalle/Köy, 7564 Ada, 1 Parsel, Dava konusu Van İli Edremit İlçesi Suphan Mahallesi 7564 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki meyveli ve meyvesiz orman envai ağaçlar, kapama meyve bahçesi olmayıp, değişik zamanlarda dikimi yapılan yerel çeşit meyve ağaçları ve orman envai ağaçlardan oluşmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı ve zemin kat olacak şekilde konut yapılaşması ve kısmen 2-3 katlı müstakil konut yapılaşması söz konusudur. Yapılaşmanın orta altı yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısıtlı oranda karşılanabilmektedir. Belediye hizmetlerinden yararlanır durumdadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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﻿Van Edremit’te icradan satılık arsa
﻿Van Edremit’te icradan satılık arsa
﻿Van Edremit’te icradan satılık arsa
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