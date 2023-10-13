Van Gölü temizlendi



Edremit Belediyesinin paydaşı olduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Okul Eğitimi Alanında kabul edilen “Yeşil Yaşa, Yeşili Sev” projesi çerçevesinde Hilmi Irak İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Okulun bahçesinde ilk olarak ‘Van Gölü Nefesimizdir’ koreografisi oluşturan öğrenciler, daha sonra el ele tutuşarak Van Gölü kıyısına geçti.

Burada Edremit Belediyesi tarafından tişört, eldiven, çöp poşetleri ve şapkalar dağıtıldıktan sonra temizlik seferberliği başlatıldı. Van Gölü kıyısında temizlik çalışması yapan öğrenciler, tonlarca çöp toplarken, poşetlere konulan çöpler ise belediye görevlilerine teslim edildi.

Minikler, yerlere çöp atılmasının kendilerini çok üzeceğini ifade ederek, büyüklere uyarı mesajlarında bulundular.

Etkinlik, toplanan çöplerin belediye temizlik araçları ile bulunan alandan alınmasıyla son buldu.