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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü'ndeki çekilme sürüyor.

Galeri Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 23:42
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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci çıkması ile Van Gölü, tüm zamanların en güzeli ve en ses getireni olmayı başarmıştı.

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

Van Gölü'nde şimdilerde ise yağışın azalması ve buharlaşmanın katlanarak artması ile su hızla çekildi.

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

Gölün Tatvan sahil kıyısının yaklaşık 3 kilometrelik kesiminde çekilme yaşandı. Çekilme ile daha önce göle atılarak kirliliğe sebep olan araba lastiği, plastik maddeler ve cam şişeler gün yüzüne çıktı. Havadan çekilen görüntüler de durumu gözler önüne serdi.

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

Durumu değerlendiren Ayşegül Yeşilmen adlı vatandaş, “Mardin’den geldim, burada öğrenciyim. Buraya ilk gelişim değil, birkaç yıl önce de gelmiştim. Suyun bu kadar çekildiğini ve kirliliği görmemiştim. Bu durum normal değil' dedi.

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

“Lütfen herkes çevresine duyarlı olsun”

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

Sinan Yılgın ise “Van Gölü kirletilmemelidir. İnsanlarımız doğaya saygı duymuyor. Bunun için lütfen herkes çevresine duyarlı olsun. Burada fotoğraflar çektim ve bu duruma çok üzüldüm. Van Gölü oldukça kirletiliyor. Sürekli plastik maddeler, lastikler atılarak doğamız kirletiliyor” şeklinde konuştu.

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

“Çekilme o kadar fazla ki resmen aşağıya inip gölün ortasına kadar yürüdüm”

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

Durumun çok acı olduğunu söyleyen Gamze Tunç ise “Birkaç yıl öncesine kadar Tatvan sahilinde yürürken Van Gölü’nün su seviyesi o kadar yüksekti ki dalgalar oluşunca suları üzerimize sıçrıyordu. Ama maalesef şu an görüyoruz ki çok ciddi bir boyutta çekilme var.

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

Bizim için gerçekten içler acısı durumda. Çünkü Van Gölü bizim gözbebeğimizdir. Van Gölü birçok hayvana, canlıya ev sahipliği yaparken şu an kurumaya doğru gidiyor. Kuruyan bölgelerde önceden atılmış lastik ve plastikler gün yüzüne çıkıyor.

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

Çekilme o kadar fazla ki resmen aşağıya inip gölün ortasına kadar yürüdüm. Bu kadar ciddi bir boyuta ulaşması gerçekten bizi çok üzüyor. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

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