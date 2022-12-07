﻿Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor

Durumun çok acı olduğunu söyleyen Gamze Tunç ise “Birkaç yıl öncesine kadar Tatvan sahilinde yürürken Van Gölü’nün su seviyesi o kadar yüksekti ki dalgalar oluşunca suları üzerimize sıçrıyordu. Ama maalesef şu an görüyoruz ki çok ciddi bir boyutta çekilme var.