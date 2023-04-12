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Van Gölü kahverengiye boyandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sel sonrası dere yataklarından dökülen sular Van Gölü’nü kahverengiye boyadı. Göl üzerinde oluşan görüntü havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 18:48
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Sel suları Van Gölü’nü kahverengiye boyadı

Van Gölü kahverengiye boyandı
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(İHA) Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. 

Yağış sonrası dere yataklarında oluşan sel suları Van Gölü’ne döküldü.

İlçenin Ahlat-Adilcevaz yolu üzerindeki 10 kilometrelik hat göle dökülen sel suları sonrası kahverengiye boyanırken, ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.

Öte yandan, karayolunu kullanan sürücüler ise sel suları ve masmavi Van Gölü suyunun oluşturduğu görüntü karşısında şaşırdı.

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