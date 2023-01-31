﻿Su alanı yüzde 10 seviyesine düştü

Aksaray, Konya ve Ankara arasında yer alan, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde son yapılan araştırmayla sadece 9 bin hektarlık alanın suyla dolu olduğu belirlendi.

Göl alanı, küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün biraz daha daralıyor. (AA)