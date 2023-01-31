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Su alanı yüzde 10 seviyesine düştü

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 18:11
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Tuz Gölünde büyük tehlike

Su alanı yüzde 10 seviyesine düştü
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Aksaray, Konya ve Ankara arasında yer alan, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde son yapılan araştırmayla sadece 9 bin hektarlık alanın suyla dolu olduğu belirlendi.

Göl alanı, küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün biraz daha daralıyor. (AA)

 

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