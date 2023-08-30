Van Gürpınar'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına ve kuvvetli sağanak yağış, su baskınlarına neden olurken, Gürpınar Belediyesi teyakkuza geçti.

KAYNAK: İHA
Van Gürpınar'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası bazı mahallelerde sel ve su taşkını meydana geldi. Yaşanan selin ardından harekete geçen Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yollara anında müdahale ederek oluşabilecek zararların önüne geçiyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sel felaketi sonrası tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

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Şu ana kadar intikal eden büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Başkan Tanış, "Sağanak yağışın ardından meydana gelen su taşkını bazı evlerde ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Ekiplerimizi yoğun bir şekilde bu mahallelere yönlendirdik.

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Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için tüm gücümüzle sahadayız. Bir kez daha tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuan sahada çalışma yürüten tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.

Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

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