Van'da 145 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Yurdun Batı bölümleri bahar havalarına yavaş yavaş giriş yaparken Doğu kısmında ise soğuk havaların hakimiyeti halen devam ediyor. Kar yağışlarının da etkili olduğu bazı illerde belediye ekiplerini ulaşıma kapanan yerleşim yerlerini yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 11, Başkale’de 15, Çatak’ta 63, Erciş’te 3, Gevaş’ta 8, Gürpınar’da 44 ve Saray ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 145 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.